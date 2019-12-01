У ФРН закликають залучити шукачів притулку до збору врожаю

Уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції Аннетте Відманн-Мауц (Annette Widmann-Mauz) закликала скасувати заборону на працевлаштування для шукачів притулку, щоб компенсувати брак персоналу в низці галузей через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2. "У цій ситуації потрібна кожна простягнута рука допомоги", - сказала вона в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland, оприлюдненому в понеділок, 30 березня.

За словами Відманн-Мауц, міністру внутрішніх справ ФРН Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) треба тимчасово надати можливість працювати на зборі врожаю або в сфері доставки шукачам притулку та особам, яким відстрочена депортація. У нинішній ситуації заборони на працевлаштування недоречні, наголосила вона і зазначила, що нині у будь-якому випадку складно висилати мігрантів в країни походження.

Пандемія COVID-19 призвела до браку персоналу

МВС ФРН минулого тижня заборонила в'їзд до ФРН сезонним робітникам, що створило великі проблеми для німецького сільського господарства. Тому міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klöckner) вже закликала допустити на ринок праці шукачів притулку. У Німеччині також відчувається брак персоналу з догляду за літніми та хворими.

Раніше тисячі людей у ФРН відгукнулися на заклик надати допомогу в зборі врожаю. За даними на 27 березня, свою допомогу запропонували більше 30 тисяч очіб. Створений для реєстрації волонтерів сайт daslandhilft.de відвідали 3,3 мільйона осіб.