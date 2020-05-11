У ФРН зафіксували падіння коефіцієнта зараження коронавірусом

У Німеччині коефіцієнт зараження коронавірусом, відомий ще як індекс репродукції (R), знову опустився нижче 1. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив Інститут Роберта Коха, що спеціалізується на вивченні інфекційних хвороб.

За даними інституту, ближче до вечора вівторка коефіцієнт зараження коронавірусом опустився до 0,94. На практиці це означає, що 10 інфікованих коронавірусом заражають у середньому від 9 до 10 інших людей.

Нагадаємо, днями дослідники повідомляли про перевищення цієї позначки кілька днів поспіль.

Читайте також: Що нового дізналися про коронавірус німецькі патологоанатоми

Раніше аналітики інституту постійно наголошували, що для подолання пандемії потрібно, щоб індекс репродукції тривалий час тримався нижче позначки в 1. За показника вище 1 експерти говорять про експоненційне поширенні інфекції.

Якщо цей показник перевищуватиметься тривалий час, то це може призвести до скасування оголошених раніше послаблень карантинних заходів у ФРН.

Зміна підходів

Тим часом у самому інституті визнали, що нинішній підхід із застосуванням коефіцієнта зараження коронавірусом не досить ефективний. Заступник директора інституту Ларс Шаде (Lars Schaade) розповів на пресконференції в Берліні, що цей коефіцієнт - не єдиний вирішальний фактор, що дозволяє оцінити поточну ситуацію. На думку Шаде, також слід брати до уваги число нових випадків зараження коронавірусом, кількість позитивних тестів, серйозність перебігу захворювання в пацієнтів і навантаження на систему охорони здоров'я.

Заступник директора інституту висловив упевненість, що Німеччина виходить на плато за кількістю випадків зараження. Тож тепер вкрай важливо дотримуватися приписаних заходів гігієни, заявив Шаде. "Вірус нікуди не зник", - наголосив він, але додав, що загроза все таки значно менша, ніж чотири тижні тому.

Як і в інших країнах, експерти припускають, що в Німеччині існує значна кількість поки що не виявлених випадків захворювання коронавірусом. На тлі цього фахівці наполягають на необхідності й надалі дотримуватися правил щодо безпечної мінімальної соціальної дистанції та особистої гігієни.