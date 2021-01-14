У Франції поліція сім годин розганяла рейв-вечірку, є постраждалі

На заході Франції під час розгону поліцією нелегальної рейв-вечірки травми отримали п'ятеро правоохоронців та двоє учасників рейву. У ніч на суботу, 19 червня, близько 400 поліцейських залучили до операції, аби зупинити проведення вечірки поряд з іподромом у місті Редон, що в французькому регіоні Бретань. На святкування зібралося до півтора тисячі людей.
Як повідомили у префектурі департаменту Іль і Вілен, сутички між учасниками вечірки та силовиками тривали протягом семи годин. Під час протистояння 22-річний учасник рейву "втратив руку", а двоє поліцейських з травмами були доправлені у лікарню. У поліцейських летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк, зазначає агенція новин AFP.
Учасники рейву тривалий час не хотіли розходитися й чинили опір поліції
У французькому департаменті Іль і Вілен у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонено проводити музичні фестивалі. До того ж у Франції з 23-ї години досі діє комендантська година, яка має бути скасована з 20 червня.
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Вечірку у Редоні було організовано у пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву у місті Нант два роки тому. Організатори вечірки закидають поліції застосування насильства замість того, щоб піти на діалог.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.
Автор: Філіпп Єдіке