 У Франції поліція сім годин розганяла рейв-вечірку, є постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

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Новини

У Франції поліція сім годин розганяла рейв-вечірку, є постраждалі

У ніч на 19 червня у французькому місті Редон правоохоронці розігнали нелегальну рейв-вечірку з 1500 учасниками.

Поліцейські мікроавтобуси біля місця проведення рейв-вечірки

Поліцейські мікроавтобуси біля місця проведення рейв-вечірки

На заході Франції під час розгону поліцією нелегальної рейв-вечірки травми отримали п'ятеро правоохоронців та двоє учасників рейву. У ніч на суботу, 19 червня, близько 400 поліцейських залучили до операції, аби зупинити проведення вечірки поряд з іподромом у місті Редон, що в французькому регіоні Бретань. На святкування зібралося до півтора тисячі людей.

Як повідомили у префектурі департаменту Іль і Вілен, сутички між учасниками вечірки та силовиками тривали протягом семи годин. Під час протистояння 22-річний учасник рейву "втратив руку", а двоє поліцейських з травмами були доправлені у лікарню. У поліцейських летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк, зазначає агенція новин AFP.

Учасники рейву тривалий час не хотіли розходитися й чинили опір поліції

Учасники рейву тривалий час не хотіли розходитися й чинили опір поліції

У французькому департаменті Іль і Вілен у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонено проводити музичні фестивалі. До того ж у Франції з 23-ї години досі діє комендантська година, яка має бути скасована з 20 червня.

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Вечірку у Редоні було організовано у пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву у місті Нант два роки тому. Організатори вечірки закидають поліції застосування насильства замість того, щоб піти на діалог.

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    Автор: Філіпп Єдіке


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