У Франції засудили росіянина через секс-скандал з політиком

Суд у Франції призначив у середу, 11 жовтня, російському художнику Петру Павленському, відомому своїми суперечливими перформансами, покарання до шести місяців ув'язнення умовно за його роль у скандалі з відеозаписами сексуального характеру, на яких фігурував колишній речник французького уряду, представник партії президента Франції Еммануеля Макрона і колишній кандидат у мери Парижа Бенжамен Гріво.

Як повідомляє французьке інформаційне агентство AFP, 39-річний Павленський відбуватиме покарання поза в'язницею і носитиме електронний браслет. Його 32-річна партнерка Александра де Таддео, яка раніше мала стосунки з Гріво, і через яку Павленський отримав доступ до відеозаписів, також отримала пів року ув'язнення умовно.

Крім того, обвинувачених зобов'язали виплатити Гріво 15 тисяч євро відшкодування збитків і п'ять тисяч євро судових витрат. Росіянин повідомив, що не планує оскаржувати вирок суду.

Скандал з Павленським і Гріво

Павленський став відомим ще коли жив у Росії - через свої неоднозначні перформанси. Зокрема, у 2013 році він прибив цвяхом свою мошонку до бруківки на Красній площі в Москві. У 2015 році в рамках "мистецької акції" він підпалив двері будівлі російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) на Луб'янській площі Москви. У подальшому за це російський суд зобов'язав його сплатити штраф у розмірі пів мільйона рублів. У 2017 році Павленський виїхав з Росії, так і не сплативши штраф.

Також у 2017 році, вже переїхавши до Парижу, в рамках іншої "акції" він підпалив фасад будівлі Банку Франції. У 2019 році за цей підпал його засудили до трьох років ув'язнення, два з яких - умовно, врахувавши у цей термін 11 місяців перебування під арештом поки тривав розгляд справи.

У 2020 році Павленський відкрив сайт "Порнополітика", де розмістив згадані відеозаписи з Гріво, на яких видно, як політик маструбує, а також уривки з його переписки з де Таддео. Цю "акцію" росіянин пояснив "викриттям лицемірства" Гріво, який у той час вибудовував передвиборну кампанію в мери Парижа на тезах про "сімейні цінності", а сам, начебто, мав стосунки з Таддео, хоча й був одружений.

Після публікації відео Гріво зняв свою кандидатуру з виборів мера Парижа. Водночас дії Павленського тоді засудили як ліві, так і праві французькі політики, оскільки побачили в них загрозу демократичному життю у Франції.

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