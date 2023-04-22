Теракт 1980-го: У Франції заочно засудили професора з Канади

Професора Хасана Діаба з Канади заочно засудили у Франції до довічного ув'язнення за вибух у синагозі, скоєний в Парижі у 1980 році. З його екстрадицією можуть виникнути проблеми.

Суд у Парижі заочно засудив 69-річного канадця ліванського походження Хасана Діаба, який є професором Оттавського університету, до довічного ув'язнення, визнавши його винним у вибуху бомби, який стався 3 жовтня 1980 року в одній з паризьких синагог. Про це повідомив канадський телеканал CBC у ніч на суботу, 22 квітня.

За даними слідства, Діаб заклав бомбу біля входу в синагогу. Вибух стався, коли в будівлі перебували близько 300 людей. Внаслідок теракту загинули четверо - троє французів і один ізраїльтянин, ще 47 осіб були поранені. Цей теракт вважається першою антисемітською атакою зі смертельними наслідками, що сталася у Франції з часів Другої світової війни.

Після оголошення вироку Діаб у бесіді з журналістами в Оттаві назвав ситуацію "кафкіанською". Адвокати професора стверджують, що він тоді перебував у Лівані, а під підозру потрапив помилково.

Друга спроба визнати Діаба винним у теракті

Агентство dpa зазначає, що у Франції можуть виникнути проблеми з запитом на екстрадицію Діаба. У 2008 році його вже заарештовували в Канаді за запитом Франції в цій же справі, а в 2014 році - видали Франції. Там Діаб перебував в ув'язненні до початку 2018 року, коли двоє французьких суддів постановити звільнити його через нестачу доказів. Офіційні обвинувачення йому так і не були пред'явлені.

Проти звільнення Діаба виступили понад 20 французьких громадських організацій, а прокуратура оскаржила рішення суду, але процес затягнувся, оскільки прокурори шукали нові докази. Зрештою Верховний суд Франції у 2021 році постановив знову притягнути чоловіка до суду.

Водночас активісти в Канаді закликають місцеву владу відмовити Франції в екстрадиції Діаба, вказуючи на процесуальні порушення під час повторного розгляду справи. Серед них - відсутність нових доказів, повернення до матеріалів справи результатів почеркознавчих експертиз, які були визнані недостовірними, а також небажання слідства розкрити деякі з джерел, які надали інформацію.