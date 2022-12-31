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Новорічний БерлінФото: Ren Pengfei/picture alliance
КліматЄвропа

У Європі буде аномально тепло на Новий рік

Роман Губа
38 хв. тому

У перші дні 2023 року в Німеччині та Франції температура підніметься до 20 градусів тепла.

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Кілька європейських країн матимутьаномально теплу погоду на новорічні свята, пише "Інтерфакс-Україна". Зокрема на заході Німеччини температура сягатиме 20 градусів за Цельсієм.

У Франції метеорологи прогнозують, що цього року матимуть найтепліше 31 грудня. На півночі Франції упродовж дня температура підніметься до 18 градусів тепла, на півдні - до 20, а на південному заході - до 23. У ніч на 31 грудня температура в Парижі становила 15,8 градуса, що є зимовим рекордом для цього міста.

Також Метеорологічне бюро Великобританії прогнозує, що 2022 рік стане найтеплішим роком за 364-річну історію спостережень.

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