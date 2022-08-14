У Єгипті десятки людей загинули через пожежу в церкві

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Унаслідок пожежі загинула щонайменше 41 людина, ще 14 поранено. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.
Щонайменше 41 людина загинула внаслідок пожежі, яка сталася у коптській церкві в Каїрі у неділю, 14 серпня. Ще 14 людей отримало поранення, повідомляє агенція AP з посиланням на представників церкви.
Водночас міністерство охорони здоров'я країни поки підтвердило загибель однієї людини та 55 поранених.
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Пожежа охопила церкву Абу Сефейн у густонаселеному районі Каїра - Імбаба. За попередніми даними поліції, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Аби загасити полум'я, на місце події направлили п'ятнадцять пожежних машин. Усіх травмованих доправили до лікарні.
Християни-копти становлять десять відсотків з 93 мільйонів населення Єгипту. Коптські церкви часто стають мішенями для терористичних атак. Окрім них, жертвами терористів у Єгипті також є суфійська течія ісламу, яку ісламісти вважають єретичною.