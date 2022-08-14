У Єревані потужний вибух у торговому центрі: є жертви

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Вибух із подальшою пожежею стався на складі піротехніки на території торгового центру "Сурмалу". На місці працюють рятувальники та пожежники. Під завалами можуть бути люди.
У Єревані стався потужний вибух на території оптово-роздрібного торгового центру "Сурмалу". Вибух із подальшою пожежею та обвалом будівлі трапилася вдень у неділю, 14 серпня, на складі піротехніки, повідомило МНС Вірменії з посиланням на попередні дані. За даними відомства, в результаті загинула щонайменше одна людина. На місці працюють рятувальники та пожежники.
Агентство "Новини-Вірменія" Armenia News повідомляє, що горить склад феєрверків, а кількість постраждалих досягла 30 осіб. За словами речника МНС Айка Костаняна, не виключено, що під завалами можуть бути постраждалі. На фотографіях та відео в соцмережах видно стовп густого чорного диму. Ринок "Сурмалу" розташований приблизно за два кілометри на південь від центру столиці Вірменії.