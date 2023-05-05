  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Виставка у Альбертінумі
Відвідати виставку у дрезденському музеї образотворчого мистецтва Альбертінум можна буде до 10 вересня 2023 року.Фото: Matthias Rietschel/dpa/picture alliance
МистецтвоНімеччина

У Дрездені відкрилася виставка сучасного мистецтва України

Віктор Вайц
1 год. тому

Відвідати виставку у дрезденському музеї образотворчого мистецтва Альбертінум можна буде до 10 вересня 2023 року.

https://p.dw.com/p/4Qy8s

З 6 травня 2023 року виставка сучасного українського мистецтва в музеї образотворчого мистецтва Альбертінум, який є частиною Державних художніх зібрань Дрездена (SKD), доступна широкому загалу. В експозиції "Калейдоскоп історій. Українське мистецтво 1912 – 2023 років" представлені картини, скульптури, фотографії, інсталяції, відео-арт, графіка - від початку ХХ століття і до наших днів.

Нічого схожого Німеччина ще не бачила. Виставка дає уявлення про минуле та сучасне України, а також про постійну боротьбу її народу за незалежність та право на самовизначення. Деякі визначні твори вперше виставляються за кордоном.

Виставка задумана як подорож у минуле та сьогодення України і складається з чотирьох основних тем: "Практики спротиву", "Культура пам'яті", "Простори свободи" та "Думки про майбутнє". Кожна тема – особливий мікрокосмос. 

На виставці представлені роботи як із приватних колекцій, так і з національних музеїв України, зокрема – з Києва та Одеси.

Побачити експозицію у Дрездені можна буде до 10 вересня 2023 року.

Читайте також: Графіті Бенксі на поштовій марці та інші роботи митця в Україні (фото)

Символи війни стають артоб'єктами

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапори ЄС та України

Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила спільні закупівлі

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Суспільство10 год. тому29:24 хв.
Україна не зможе вивезти більше 10 мільйонів тон зерна через заборону низки країн ЄС, прогнозують аналітики

Немов ніж у спину: шок в Україні від зернових обмежень з ЄС

Немов ніж у спину: шок в Україні від зернових обмежень з ЄС

Економіка11 год. тому
Дві літні жінки сидять на лавці на тлі обгорілого міста в деокупованому Ізюмі Харківської області, 4 листопада 2022 року

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Закон і право13 год. тому
Стос німецьких газет

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Конфлікти9 год. тому
Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Суспільство14 год. тому
external

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Конфлікти4 травня 2023 р.05:36 хв.
На головну сторінку