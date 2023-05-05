У Дрездені відкрилася виставка сучасного мистецтва України

Відвідати виставку у дрезденському музеї образотворчого мистецтва Альбертінум можна буде до 10 вересня 2023 року.

З 6 травня 2023 року виставка сучасного українського мистецтва в музеї образотворчого мистецтва Альбертінум, який є частиною Державних художніх зібрань Дрездена (SKD), доступна широкому загалу. В експозиції "Калейдоскоп історій. Українське мистецтво 1912 – 2023 років" представлені картини, скульптури, фотографії, інсталяції, відео-арт, графіка - від початку ХХ століття і до наших днів.

Нічого схожого Німеччина ще не бачила. Виставка дає уявлення про минуле та сучасне України, а також про постійну боротьбу її народу за незалежність та право на самовизначення. Деякі визначні твори вперше виставляються за кордоном.

Виставка задумана як подорож у минуле та сьогодення України і складається з чотирьох основних тем: "Практики спротиву", "Культура пам'яті", "Простори свободи" та "Думки про майбутнє". Кожна тема – особливий мікрокосмос.

На виставці представлені роботи як із приватних колекцій, так і з національних музеїв України, зокрема – з Києва та Одеси.

Побачити експозицію у Дрездені можна буде до 10 вересня 2023 року.

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