У центрі Берліна луснув гігантський акваріум

Двоє людей були поранені через пошкодження 16-метрового скляного циліндра з рибками в центрі Берліна - одного з найбільших у світі акваріумів ємністю мільйон літрів. Вода вихлюпнулася на вулицю і в підвали готелю.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

У центрі Берліна вранці п'ятниці, 16 грудня, луснув один із найбільших у світі акваріумів - AquaDom ємністю мільйон літрів - розташований у фойє комплексу будівель біля площі Александерплац.

Двоє людей поранені уламками та доставлені в медичні установи, повідомили в поліції. Вода вихлюпнулася на вулицю разом з елементами фасаду готелю, розташованого в цьому комплексі. Персонал і постояльці готелю евакуйовані.

Причину інциденту на момент публікації не встановили. За попередніми даними, ознак цілеспрямованої атаки не виявлено. Район місця події оточений.

Кораловий риф і сотні тропічних рибок

В акваріумі був розміщений кораловий риф, у якому мешкало близько 1500 тропічних рибок. За словами власника, пошкоджена ємність заввишки 16 метрів і діаметром 11,5 метра, є найбільшим у світі окремим циліндричним акваріумом, що стоїть окремо.

Точний збиток будівлі встановлюють. За попередніми оцінками екстрених служб, шкоди зазнав перший поверх готелю, трохи води потрапило в підвали.

На місце події найближчим часом прибудуть фахівці служби технічної допомоги, які мають встановити, чи пошкоджені елементи несучої конструкції будівлі. Загальна маса води, що витекла, склала тисячу тонн.