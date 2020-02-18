В аеропорту "Київ" досі не міряють температуру тіла пасажирів

Міністерство охорони здоров'я України станом на вівторок, 25 лютого, не проводить у столичних аеропортах жодних додаткових заходів епідеміологічної безпеки щодо пасажирів, які прибувають в Україну рейсами з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу.

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, які прибувають з Італії.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Порожні вулиці Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Кількість хворих стрімко зростає 20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Закупівля продуктів про запас Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Високий попит на захисні маски Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Карнавал у Венеції Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Показ мод в інтернеті Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії Скасування футбольних матчів Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї. Автор: Олена Гункель



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Натомість у Міжнародному аеропорту "Київ" повідомили про відсутність у них спецсканерів і тепловізорів. "З боку держави ніякого спеціального контролю у зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Жодних розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли", - повідомила керівниця пресслужби Міжнародного аеропорту "Київ" Галина Богданенко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Про що заявляв прем’єрГончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у понеділок, 24 лютого, заявив на своїй сторінці в соцмережі Facebook про посилення урядом заходів безпеки задля запобігання занесенню й поширенню коронавірусу на території України.

За його словами, з 20-ої години 24 лютого у всіх людей, які прибуватимуть з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, мали почати перевірки рівня температури тіла.

Гончарук також зазначив, що "температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України".