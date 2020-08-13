У Білорусі прощаються з загиблим під час протестів демонстрантом
Тисячі людей прийшли у Мінську віддати шану Олександру Тарайковському, який загинув під час протестів 10 серпня.
Квіти у Мінську на місці загибелі учасника протестів у Білорусі Олександра Тарайковського
У Мінську відбувається церемонія прощання з загиблим під час протестів 10 серпня Олександром Тарайковським. Про це у суботу, 15 серпня, повідомляє білоруське видання TUT.BY.
За даними видання, на місці загибелі демонстранта на вулиці Пушкінській зібралися кілька тисяч людей. Також близько 500 людей прийшли до ритуальної зали, де відбувається офіційна церемонія прощання з Тарайковським. Люди вишикувалися по обидва боки вулиці з квітами і біло-червоними-білими прапорами.
Білоруські правоохоронці називають причиною смерті Тарайковського відкриту рану грудної клітини та втрату крові. За даними МВС країни, він намагався кинути невідомий вибуховий пристрій у силовиків, однак той вибухнув у нього в руках.
Втім, за повідомленнями очевидців, у Тарайковського в руках нічого не вибухало. У офіційну версію не вірять і родичі загиблого, повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода".
"Нічого при ньому не було, нічого цього він не вміє. Пішов у майці, шортах, з телефоном", - цитують журналісти дружину загиблого. За словами рідних, з'ясовувати долю Тарайковського їм довелося майже дві доби.
Після смерті Тарайковського, якому було 34 роки, у нього залишилася дружина і трирічна донька. Зараз на допомогу родині збирають пожертви.
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Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.