У Білорусі прощаються з загиблим під час протестів демонстрантом

У Мінську відбувається церемонія прощання з загиблим під час протестів 10 серпня Олександром Тарайковським. Про це у суботу, 15 серпня, повідомляє білоруське видання TUT.BY.

За даними видання, на місці загибелі демонстранта на вулиці Пушкінській зібралися кілька тисяч людей. Також близько 500 людей прийшли до ритуальної зали, де відбувається офіційна церемонія прощання з Тарайковським. Люди вишикувалися по обидва боки вулиці з квітами і біло-червоними-білими прапорами.

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Родина не вірить версії правоохоронців Білорусі

Білоруські правоохоронці називають причиною смерті Тарайковського відкриту рану грудної клітини та втрату крові. За даними МВС країни, він намагався кинути невідомий вибуховий пристрій у силовиків, однак той вибухнув у нього в руках.

Втім, за повідомленнями очевидців, у Тарайковського в руках нічого не вибухало. У офіційну версію не вірять і родичі загиблого, повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода".

"Нічого при ньому не було, нічого цього він не вміє. Пішов у майці, шортах, з телефоном", - цитують журналісти дружину загиблого. За словами рідних, з'ясовувати долю Тарайковського їм довелося майже дві доби.

Після смерті Тарайковського, якому було 34 роки, у нього залишилася дружина і трирічна донька. Зараз на допомогу родині збирають пожертви.

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