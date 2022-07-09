 У Берліні нова версія ″Параду кохання″ зібрала кілька тисяч учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

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Новини

У Берліні нова версія "Параду кохання" зібрала кілька тисяч учасників

Демонстранти пройшли під звуки техно від бульвару Курфюрстендамм до колони Перемоги. За даними поліції, на початок заходу зібралося близько п'яти тисяч людей.

Парад Rave the Planet у Берліні, 9 липня 2022 року

Парад Rave the Planet у Берліні, 9 липня 2022 року

У Берліні кілька тисяч людей вийшли в суботу, 9 липня, на демонстрацію, яку організував засновник "Параду кохання" (Loveparade) Доктор Мотте - Матіас Реінґ (Matthias Roeingh). О 14.00 учасники зібралися на бульварі Курфюрстендамм, звідки пройшли під звуки техно семикілометровий маршрут до колони Перемоги в Тіргартені.

Парад під гаслом "Знову разом"

За даними поліції, до участі у заході, який позначили як технопарад Rave the Planet, було заявлено 25 тисяч людей. Правоохоронці повідомили, що на початок заходу налічувалося близько п'яти тисяч демонстрантів.

Після двох років пандемії COVID-19 і майже через 20 років після останнього "Параду кохання" в Берліні девізом заходу стала фраза "Знову разом". Організатори підкреслили, що нова демонстрація не має нічого спільного з Loveparade. Реінґ у своїй промові зазначив, зокрема, що виступає за безумовний базовий дохід для митців і за включення берлінської технокультури в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.

Учасники технопараду в Берліні

Учасники технопараду в Берліні

"Паради кохання" у Берліні та трагедія у Дуйсбургу

Перший парад Маттіас Реінґ разом із кількома соратниками організував у 1989 році під гаслом "Мир, радість, млинці". Його учасниками було 150 молодих людей. Поступово кількість демонстрантів зростала. 1999-го в німецькій столиці було встановлено рекорд - 1,5 мільйона рейверів з усього світу.

До 2006 року "Парад кохання", який став одним із найбільших технопарадів у світі, проходив у Берліні, з 2007 - у різних містах Рурського регіону. У 2010 році на заході, влаштованому іншими організаторами в Дуйсбургу, внаслідок тисняви ​​21 особа загинула і понад 500 отримали травми.

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  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

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  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

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  • Фото з книги Wake up nights Патріка Бінерта і Макса фон Ґумппенберґа

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

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  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

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  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

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  • Фото з книги Wake up nights. Автори: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Найкраща музика - після світанку

    У Києві є рейвери, які приходять на вечірки о 7-8 ранку. Вони вважають, що найкращі діджейські сети можна почути саме в ці години, переповідає фотограф.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Показати молодість

    Автори "Wake up nights" хотіли показати нове покоління українців, яке дивиться у майбутнє і прагне його змінити.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Київ між минулим і майбутнім

    Фотограф Патрік Бінерт відзначає контраст між радянським минулим і новим поколінням в Україні. "Це видно і в архітектурі", - наголошує митець.

  • Автори фотокниги Wake up nights Патрік Бінерт і Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Автори "Wake up nights"

    Патрік Бінерт і Макс фон Ґумппенберґ - відомі німецькі фешн-фотографи. Вони вже десять років працюють разом, роблячи фото для відомих брендів і публікуючи свої роботи у провідних модних журналах. 

    Автор: Аніта Грабська


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