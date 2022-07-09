У Берліні нова версія "Параду кохання" зібрала кілька тисяч учасників

У Берліні кілька тисяч людей вийшли в суботу, 9 липня, на демонстрацію, яку організував засновник "Параду кохання" (Loveparade) Доктор Мотте - Матіас Реінґ (Matthias Roeingh). О 14.00 учасники зібралися на бульварі Курфюрстендамм, звідки пройшли під звуки техно семикілометровий маршрут до колони Перемоги в Тіргартені.

Парад під гаслом "Знову разом"

За даними поліції, до участі у заході, який позначили як технопарад Rave the Planet, було заявлено 25 тисяч людей. Правоохоронці повідомили, що на початок заходу налічувалося близько п'яти тисяч демонстрантів.

Після двох років пандемії COVID-19 і майже через 20 років після останнього "Параду кохання" в Берліні девізом заходу стала фраза "Знову разом". Організатори підкреслили, що нова демонстрація не має нічого спільного з Loveparade. Реінґ у своїй промові зазначив, зокрема, що виступає за безумовний базовий дохід для митців і за включення берлінської технокультури в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.

Учасники технопараду в Берліні

"Паради кохання" у Берліні та трагедія у Дуйсбургу

Перший парад Маттіас Реінґ разом із кількома соратниками організував у 1989 році під гаслом "Мир, радість, млинці". Його учасниками було 150 молодих людей. Поступово кількість демонстрантів зростала. 1999-го в німецькій столиці було встановлено рекорд - 1,5 мільйона рейверів з усього світу.

До 2006 року "Парад кохання", який став одним із найбільших технопарадів у світі, проходив у Берліні, з 2007 - у різних містах Рурського регіону. У 2010 році на заході, влаштованому іншими організаторами в Дуйсбургу, внаслідок тисняви ​​21 особа загинула і понад 500 отримали травми.

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