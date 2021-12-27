 У Бельгії тисячі людей протестували проти закриття закладів культури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2021

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Новини

У Бельгії тисячі людей протестували проти закриття закладів культури

Бельгійські культурні діячі об'єднались з громадянами у кількатисячних акціях протесту проти обмеження роботи культурних закладів на тлі поширення омікрон-варіанта короновірусу.

Протести проти обмеження роботи культурних інституцій у Брюселі, Бельгія

Протести проти обмеження роботи культурних інституцій у Брюселі, Бельгія

Тисячі жителів Бельгії вийшли на вулиці країни на знак протесту проти посилення протиепідемічних заходів у галузі культури. Як повідомили у неділю, 26 грудня, у поліції, у Брюсселі до акцій приєдналися близько 5000 людей.

Співробітники Королівського оперного театру, режисери, продюсери та працівники інших культурних установ у бельгійській столиці закликали владу переглянути постанову про їхнє тимчасове закриття у зв'язку з поширенням омікрон-варіанту. Багато хто з протестувальників захопив із собою плакати, деякі з гасел лунали: "Шоу має продовжуватись!" і "Немає культури - немає майбутнього". Протести також пройшли у місті Л'єж на сході країни. Всі демонстрації закінчились мирно.

Прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо оголосив 22 грудня, що кінотеатри, театри та концертні зали мають тимчасово припинити роботу у Бельгії з 26 грудня. Кафе та ресторани зможуть приймати клієнтів до 23:00 за місцевим часом. Усі масові заходи у приміщеннях заборонені. 

Читайте також:Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі?

Тим часом велика кількість кінотеатрів та театрів в Бельгії проігнорували новий наказ і залишились відкритими, передає державна телерадіокомпанія RTBF

За даними порталу Worldometer, з початку пандемії в Бельгії коронавірусом було інфіковано понад два мільйони осіб, від COVID-19 померли 28149 особи. Як зазначило агентство AP, кількість госпіталізацій з коронавірусом в останні тижні дещо знизилася, попри поширення омікрона.

В країні раніше вже проходили протести проти посилення карантинних обмежень. Зокрема, 19 грудня відбулася акція противників запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу та посилення карантинних обмежень.

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Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021)

 

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