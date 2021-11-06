Тиснява на музичному фестивалі у США: щонайменше вісім загиблих

Щонайменше восьмеро людей загинули і десятки отримали поранення у п'ятницю ввечері, 5 листопада, у результаті тисняви на музичному фестивалі в американському місті Х'юстон, штат Техас.

Інцидент стався близько 21 години, коли натовп почав тіснитися біля передньої частини сцени, повідомляє AFP з посиланням на представника місцевої пожежної служби.

"Це викликало паніку, почалося травмування, люди стали падати, непритомніти, це створило додаткову паніку", - повідомив на пресконференції керівник служби Семюель Пенья. За його словами, у лікарню внаслідок інциденту доставили 17 пацієнтів, з них у 11 "була зупинка серця".

На фестивалі загалом було близько 50 тисяч відвідувачів. Astroworld - це музичний фестиваль, заснований відомим американським репером Тревісом Скоттом у 2018 році. Другий день фестивалю-2021 скасували у зв'язку з трагедією.