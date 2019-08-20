Twitter розпочинає боротьбу з фейковими фото й відео

Платформа Twitter повідомила у вівторок 4 лютого, про початок боротьби з фейковими відео в мікроблогах користувачів. Від 5 березня 2020 року мультимедійні дані, які очевидно були відредаговані, щоб ввести в оману користувачів, будуть отримувати маркування "Manipulated media" (маніпулювані носії. - Ред.).

У своєму блозі компанія сформулювала нові правила: якщо Twitter помітить ознаки обману в поширенні або загрозу одній людині чи групі людей, заклики до насильства, порушення права на приватне життя або залякування (в тексті заяви Twitter ідеться й про залякування виборців), то мультимедійні матеріали видалятимуть.

Опубліковані мультимедійні дані Twitter оцінюватиме за кількома параметрами

Будуть зважати на такі фактори: чи був контент істотно відредагований, яку візуальну або аудіоінформацію було додано чи видалено, чи існує насправді ЗМІ, якому приписується авторство відео або фото, яким чином поширюється фрагмент. Одночасно будуть оцінюватися текст супроводу, профіль користувача, який розміщує відео, його попередні посилання.

Twitter повідомляє, що пішов на цей крок у зв'язку з тиском користувачів, а заходи розроблено на основі опитування 6500 осіб по всьому світу і консультацій з експертами та громадянським суспільством. Нові правила Twitter були оприлюднені наступного дня після заяви YouTube про плани видаляти брехливий контент, пов'язаний з президентськими виборами в США. Раніше Twitter заборонив будь-яку політичну рекламу на своїй платформі.