 Twitter розпочинає боротьбу з фейковими фото й відео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

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Новини

Twitter розпочинає боротьбу з фейковими фото й відео

З 5 березня 2020 року всі фото, відео та аудіофайли, які вочевидь, було змінено або сфабриковано, Twitter маркуватиме як фейковий матеріал або взагалі видаляти.

Соціальна мережа Twitter

Поширений через Twitter контент ретельно перевірятимуть на правдивість

Платформа Twitter повідомила у вівторок 4 лютого, про початок боротьби з фейковими відео в мікроблогах користувачів. Від 5 березня 2020 року мультимедійні дані, які очевидно були відредаговані, щоб ввести в оману користувачів, будуть отримувати маркування "Manipulated media" (маніпулювані носії. - Ред.).

У своєму блозі компанія сформулювала нові правила: якщо Twitter помітить ознаки обману в поширенні або загрозу одній людині чи групі людей, заклики до насильства, порушення права на приватне життя або залякування (в тексті заяви Twitter ідеться й про залякування виборців), то мультимедійні матеріали видалятимуть.

Опубліковані мультимедійні дані Twitter оцінюватиме за кількома параметрами

Будуть зважати на такі фактори: чи був контент істотно відредагований, яку візуальну або аудіоінформацію було додано чи видалено, чи існує насправді ЗМІ, якому приписується авторство відео або фото, яким чином поширюється фрагмент. Одночасно будуть оцінюватися текст супроводу, профіль користувача, який розміщує відео, його попередні посилання.

Twitter повідомляє, що пішов на цей крок у зв'язку з тиском користувачів, а заходи розроблено на основі опитування 6500 осіб по всьому світу і консультацій з експертами та громадянським суспільством. Нові правила Twitter були оприлюднені наступного дня після заяви YouTube про плани видаляти брехливий контент, пов'язаний з президентськими виборами в США. Раніше Twitter заборонив будь-яку політичну рекламу на своїй платформі.

  • Інес Альфа та Ніколь Руджеро, Tears in the Wind

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Прямий зв'язок із глядачем

    "Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.

  • Арвіда Бистрьом, Upskirt

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Життя у соцмережах

    Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

  • Штеффен Цілліґ, Only Originals

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Мистецтво йде за глядачем

    На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).

  • Кріс Дранґе, Emrata with Butterflies

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Кардаш'ян в олії

    Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.

  • Олі Епп, Big Croc

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Смартфон чи не в кожного

    Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.

  • Леа Шрегер, After the Art Fair

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Секспозитив від Леї Шрегер

    Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.

    Автор: Данило Білик


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