Twitter припиняє розміщення політичної реклами

Соціальна мережа Twitter припиняє публікацію політичної реклами. Як повідомив в середу, 30 жовтня, у власному мікроблозі глава компанії Twitter Джек Дорсі, від 22 листопада на платформі не публікуватимуться платна реклама кандидатів на виборах та оголошення на політичні теми.

"Ми вважаємо, що політичні послання повинні заслужити на те, щоб бути почутими, неправильно домагатися цього за гроші", - написав Дорсі на своїй сторінці в Twitter. "Йдеться не про свободу вираження. Йдеться про те, щоб бути почутим за гроші", - наголосив він.

За словами підприємця, його компанія ухвалила це рішення з огляду на "величезні ризики" для процесу формування думок в демократичних суспільствах, які мають платні оголошення, що використовуються для політичних цілей. Як приклад Дорсі назвав "неперевірену інформацію, що вводить в оману" і так звані "глибокі фейки" ("deep fakes") - фальсифіковані відеоролики.

У виборчому штабі президента США Дональда Трампа назвали новину про те, що соцмережа Twitter відмовляється від публікації політичної реклами, "дуже дурним рішенням".

Політична реклама в соцмережі Facebook

На відміну від компанії Twitter, найбільша у світі соціальна мережа Facebook не збирається відмовлятися від публікації політичної реклами. 23 жовтня глава концерну Facebook Марк Цукерберг виступив у Конгресі США на тему нової криптовалюти Libra і потенційного впливу Facebook на ринок фінансових послуг.

Крім іншого, йшлося про заходи, які Facebook збирається вжити, щоб не дати "глибоким фейкам" вплинути на президентські вибори в США 2020 року. При цьому Цукербергу було поставлено питання про те, чи перевіряє його компанія факти, перш ніж публікувати те або інше оголошення, і чи видаляє вона очевидну дезінформацію. На це Цукерберг відповів, що його компанія починає розробляти технічні рішення, які дозволяють розпізнати "глибокі фейки", і розуміє, що з ними треба працювати інакше, ніж зі звичайною неправдивою інформацією.