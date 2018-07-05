 Twitter видалив 70 мільйонів акаунтів за два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Twitter видалив 70 мільйонів акаунтів за два місяці

Соціальна мережа Twitter бореться з фейковими новинами - протягом травня та червня видалені 70 мільйонів акаунтів.

Twitter видаляє акаунти у боротьбі з фейковими новинами

Twitter видаляє акаунти у боротьбі з фейковими новинами

У боротьбі з поширенням неправдивої інформації соціальна мережа Twitter у травні та червні цього року закрила понад 70 мільйонів облікових записів користувачів. "Право на свободу слова варте небагато чого, якщо люди не відчувають себе в безпеці", - сказав у суботу, 7 липня, віце-президент Twitter з безпеки Дель Харві газеті The Washington Post.

За даними видання, з минулого року соцмережа подвоїла кількість щоденних заблокованих акаунтів до понад одного мільйона. В липні блокування продовжуються.

Соціальні мережі звинувачують у тому, що вони недостатньо активно борються з фейковими новинами. Facebook, Twitter та Google оголосили, що вживатимуть заходів для усунення дезінформації, пропаганди і провокації на своїх платформах.

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Раніше повідомлялося, що фахівці Facebook виявили близько трьох тисяч рекламних оголошень, які росіяни розмістили в цій соцмережі та в Instagram до і після президентських виборів у США 2016 року. Google виявив та заморозив 18 каналів на відеохостингу Youtube, імовірно підтримуваних росіянами. На цих каналах було розміщено 1108 відеозаписів сумарною тривалістю 43 години. Ці канали були також заморожені.

У листопаді 2017 року представники інтернет-компаній відповідали на питання підкомітету зі злочинності і тероризму американського Сенату. На слуханнях йшлось і про те, що рекламу в США купують не тільки представники Росії.

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