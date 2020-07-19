Twitter видалив передвиборче відео Трампа через пісню Linkin Park

Twitter видалив передвиборче відео президента США Дональда Трампа, в якому була використана пісня "In the End" рок-групи Linkin Park, яка не дала на це дозвіл. Трамп ретвітнув відео, яке опублікував директор з соціальних мереж Білого дому Ден Скавіно.

Linkin Park заявили, що вони не давали дозволу на використання своєї музики Трампом або його представникам. "Linkin Park не схвалювали і не схвалюють Трампа, а також не давали право його організації використовувати будь-яку нашу музику", - повідомила група в Twitter.

Раніше члени групи також негативно висловлювалися щодо Трампа. "Трамп є більшою загрозою для США, ніж тероризм! Ми повинні повернути свої голоси і відстоювати те, у що ми віримо", - написав у 2017 році у Twitter нині покійний вокаліст групи Честер Беннінгтон.

Тим часом тижневик Variety повідомив, що коментатори відзначили дивний вибір пісні для ролика Трампа. Текст "In the End" включає приспів: "Я так старався, і зайшов так далеко, але, врешті-решт, це навіть не має значення".

Linkin Park - не перша група, яка оскаржує використання своєї музики президентом. Минулого місяця група The Rolling Stones погрожувала Трампу судом, якщо він не перестане використовувати їхні пісні на своїх передвиборчих акціях. Queen, Ріанна, Aerosmith, Адель та інші виконавці також скаржилися на використання Трампом їхньої музики.