"Тушонка" для веганів на передовій 

19.08.2022 19 серпня 2022 р.

Після нападу Росії до лав ЗСУ долучилися тисячі людей з різними обмеженнями в їжі, зокрема веганів і вегетаріанців. Стандартний сухий пайок бійця не передбачає страв без мʼяса. Тому цей виклик взяли на себе волонтери.