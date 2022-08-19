СуспільствоУкраїна"Тушонка" для веганів на передовій To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаТамара Кіптенко19.08.202219 серпня 2022 р.Після нападу Росії до лав ЗСУ долучилися тисячі людей з різними обмеженнями в їжі, зокрема веганів і вегетаріанців. Стандартний сухий пайок бійця не передбачає страв без мʼяса. Тому цей виклик взяли на себе волонтери. https://www.dw.com/uk/tusonka-dla-veganiv-na-peredovij-19082022/video-62808657Реклама