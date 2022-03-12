Туркменістан: завершилося голосування на дострокових виборах президента

У Туркменістані, де у суботу, 12 березня, проходять дострокові президентські вибори, завершилося голосування, виборчі дільниці закрилися, повідомляє агенція AFP.

За дві години до закриття дільниць виборчі органи Туркменістану повідомляли про явку у 93 відсотки.

Сердар Бердимухамедов (архівне фото)

У перегонах брали участь дев'ять кандидатів на посаду глави держави. Втім, більшість оглядачів переконана, що новим президентом стане син Бердимухамедова - Сердар. У своїй передвиборчій програмі він пообіцяв продовжити курс розвитку країни, обраний його батьком.

Проведення позачергових виборів у лютому ініціював сам Гурбангули Бердимухамедов, заявивши про намір поступитися посадою молодому керівнику. На думку аналітиків, таким чином 64-річний політик, який перебуває біля влади 15 років, хоче передати владу своєму синові. За собою глава Туркменістану залишить посаду очільника верхньої палати парламенту.

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Трансфер влади

Торік Туркменістані вперше перейшов на двопалатну систему парламенту. Аналітики пов'язують це із передачею влади від Гурбангули Бердимухамедов до його єдиного сина - Сердара. Зараз той є віцепрем'єром Туркменістану, раніше Сердар Бердимухамедов працював заступником МЗС країни, а також був міністром промисловості та будівництва.

Туркменістан - країна у Центральній Азії, що має четверті у світі записи природного газу. Держава посідає останні місця у рейтингах свободи слова та преси. Наприклад, у 2021 році Туркменістан посів 178 місце зі 180 країн рейтингу свободи слова за версією організації "Репортери без кордонів". Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в Туркменістані у 2006 році, після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова.