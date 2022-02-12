Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив ЦВК країни почати підготовку до позачергових виборів президента. Про це у суботу, 12 лютого, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на голову ЦВК Туркменістану Гулмурада Мурадова.

За словами Мурадова, готуватися до виборів йому наказав президент республіки Туркменістан. Щодо дати проведення виборів, то голова ЦВК Туркменістану сказав, що "це поки що невідомо". "Робота тільки-но почалась", - зазначив він.

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План Бердимухамедова

Під час засідання Народної ради Туркменістану у п’ятницю, 11 лютого, Гурбангули Бердимухамедов заявив про намір поступитися посадою молодому керівнику, лишивши за собою посаду очільника верхньої палати парламенту. Почесні старійшини країни, які брали участь в засіданні Народної ради, підтримали рішення Бердимухамедова.

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Трансфер влади

Минулого року Туркменістані вперше перейшов на двопалатну систему парламенту. Аналітики пов'язують це із передачею влади від Гурбангули Бердимухамедов до його єдиного сина - Сердара. Зараз той є віцепрем'єром Туркменістану, раніше Сердар Бердимухамедов працював заступником МЗС країни, а також був міністром промисловості та будівництва.

Туркменістан - країна у Центральній Азії, що має четверті у світі записи природного газу. Держава займає останні місця у рейтингах свободи слова та преси. Наприклад, у 2021 році Туркменістан посів 178 місце зі 180 країн рейтингу свободи слова за версією організації "Репортери без кордонів". Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в Туркменістані у 2006 році, після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова.

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