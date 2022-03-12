Гурбангули Бердимухамедов - президент Туркменістану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гурбангули Бердимухамедов".

Гурбангули Бердимухамедов є другим президентом Туркменістану. Цю посаду він обійняв 2007 року. 2017 року його втретє переобрали главою держави. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.