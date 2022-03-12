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Гурбангули Бердимухамедов

Гурбангули Бердимухамедов - президент Туркменістану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гурбангули Бердимухамедов".

Гурбангули Бердимухамедов є другим президентом Туркменістану. Цю посаду він обійняв 2007 року. 2017 року його втретє переобрали главою держави. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туркменістан: завершилося голосування на дострокових виборах президента

Туркменістан: завершилося голосування на дострокових виборах президента 12.03.2022

В країні відбулися дострокові президентські вибори, які ініціював чинний президент країни Гурбангули Бердимухамедов. Перемогу прогнозують синові чинного президента - Сердару Бердимухамедову.

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади 12.02.2022

Гурбангули Бердимухамедов, який очолює Туркменістан понад 15 років, наказав ЦВК країни готуватися до позачергових виборів президента.
У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?

У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору? 14.07.2020

Автомобілісти в Туркменістані поспішають перефарбувати свої авто у білий колір. Це спричинила інформація про начебто заплановані Ашгабатом обмеження для автомобілів інших кольорів.

Туркменські дипломати заперечують смерть президента

Туркменські дипломати заперечують смерть президента 21.07.2019

Російські ЗМІ повідомили про смерть Гурбангули Бердимухамедова, однак у туркменському посольстві в Москві запевняють - він живий.
У Туркменістані скасують щедрі субсидії на комунальні послуги

У Туркменістані скасують щедрі субсидії на комунальні послуги 07.06.2017

Гурбангули Бердимухамедов закликав "прискорити перехід до ринкових відносин" та назвав систему безкоштовних комунальних послуг у країні "цілковито неефективною".
Совєтистан: Центральна Азія очима західної журналістки

"Совєтистан": Центральна Азія очима західної журналістки 15.04.2017

Журналістка Еріка Фатланд з Норвегії побувала у пострадянських країнах Центральної Азії та описала свої враження у книзі "Совєтистан".
На президентських виборах у Туркменістані переміг Гурбангули Бердимухамедов

На президентських виборах у Туркменістані переміг Гурбангули Бердимухамедов 13.02.2017

Чинний глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов отримав майже 98 відсотків голосів виборців та здобув право ще протягом семи років обіймати посаду президента.

У Туркменістані вибирають президента

У Туркменістані вибирають президента 12.02.2017

Це - перші президентські вибори у Туркменістані після зміни у вересні 2016 року конституції країни, в якій термін повноважень президента подовжено з п'яти до семи років.
Президент Туркменістану пообіцяв Меркель відкрити в'язниці для перевірки

Президент Туркменістану пообіцяв Меркель відкрити в'язниці для перевірки 29.08.2016

Після перемовин у Берліні Анґели Меркель та Гурбангули Бердимухамедова Туркменістан погодився на перевірку дотримання прав людини у в'язницях іноземними дипломатами.
Туркменістан хоче цензурувати роботи зарубіжних науковців

Туркменістан хоче цензурувати роботи зарубіжних науковців 15.08.2015

Президент Туркменістану Бердимухамедов вимагає узгодження робіт закордонних дослідників його країни з офіційними органами в Ашгабаті. Утім, незрозуміло, яким чином уряд збирається запобігати оприлюдненню досліджень.