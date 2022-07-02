Туреччина і Вірменія планують частково відкрити кордон, закритий з 1993 року

Туреччина та Вірменія домовились найближчим часом відкрити спільний кордон, закритий з 1993 року за турецькою ініціативою, для громадян третіх країн. Про це повідомили міністерства закордонних справ країн за підсумком четвертого раунду переговорів щодо "нормалізації стосунків" 1 липня. При цьому для своїх громадян країни залишать кордон закритим.

Також Туреччина та Вірменія домовились відновити вантажне авіасполучення. Крім згоди про відкриття кордону та відновлення авіаційного товарообігу представники країн обговорили інші можливі кроки для повної нормалізації відносин, зазначає агенція Reuters.

Десятиріччя без дипломатичних відносин

Між країнами-сусідками Вірменією і Туреччиною досі немає дипломатичних відносин, а спільний кордон закритий з 1993 року за ініціативою офіційної Анкари.

Відносини між країнами затьмарені низкою конфліктів. Зокрема, масовим знищенням вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни, яке у Вірменії називають геноцидом. У ті роки загинули близько півтора мільйона вірмен. Туреччина, як правонаступниця Османській імперії, визнала знищення від 300 до 500 тисяч вірмен, але відмовляється кваліфікувати це як цілеспрямований геноцид.

Також протистояння викликає підтримка Туреччиною Азербайджану в питанні Нагірного Карабаху. У середині грудня 2021 року Вірменія та Туреччина висловили готовність до нормалізації відносин. Подібні попередні спроби були невдалими.