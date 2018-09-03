 Transparency International: Лише кілька країн карають за ″експортну корупцію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Transparency International: Лише кілька країн карають за "експортну корупцію"

У понад половині країн-підписантів Конвенції про протидію корупції не карають за хабарі під час експорту. До переліку країн, що найактивніше борються з проявами корупції під час експортних операцій, потрапила Німеччина.

Transparency International: Лише кілька країн активно протидіють підкупам і хабарям під час експортних операцій

Transparency International: Лише кілька країн активно протидіють підкупам і хабарям під час експортних операцій

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у вівторок, 12 вересня, оприлюднила щорічний звіт про виконання Конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) про протидію корупції.

У звіті "Експорт корупції-2018" здійснена оцінка заходів, до яких вдаються країни-підписанти Конвенції з метою протидії підкупам і хабарям під час експортних операцій.

DW.COM

За словами Володимира Гройсмана, під виглядом паливної деревини з України вивозять якісні лісоматеріали. У середині вересня урядовець пообіцяв опублікувати звіт щодо контрабанди української деревини. (23.07.2018)

Відпочинок, навчання дітей чи лікування українських можновладців може стати предметом розслідування у Великобританії. Там набрав чинності закон, який вимагає пояснити походження коштів. Інакше заберуть. (02.02.2018)

Згідно зі звітом майже половина з 44-х країн, котрі підписали Конвенцію, не мають або ж мало застосовують механізми протидії компаніям та приватним особам, котрі пропонують хабарі під час експортних угод і операцій. На ці 22 країни, серед яких Польща, Іспанія, Туреччина, Ірландія, Словенія та Естонія, припадає сукупно 39,6 відсотків глобального експорту.

Помірні зусилля у переслідуванні корупції виявляють чотири з 44-х країн-підписантів: Австралія, Швеція, Бразилія та Португалія.

Серед країн, які найактивніше борються з хабарництвом під час експортних угод, ТІ називають США, Німеччину, Великобританію, Італію, Швейцарію, Норвегію та Ізраїль. Частка світового експорту цих країн складає 27 відсотків. 

Конвенція ОЕСР про протидію корупції набула чинності у 1997 році.

Дивитись відео 04:14
Now live
04:14 хв

Острів-мрія для олігархів, або як ЄС бореться з податковими оазами (10.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Острів-мрія для олігархів, або як ЄС бореться з податковими оазами (10.09.2018)  

Також за темою

Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Як має працювати боротьба з корупцією в Україні (відео) 23.04.2018

Боротьба з корупцією - чи не найголовніша вимога міжнародних партнерів України. Чому українські корупціонери досі не за ґратами? Як зробити, щоб механізм боротьби з корупцією справді запрацював? Дивіться пояснення DW.

Park Geun-hye

Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє засудили ще до восьми років в'язниці 20.07.2018

Суд визнав колишню президентку Південної Кореї Пак Кин Хє винною в отриманні грошей від спецслужб та у втручанні в вибори. В цілому екс-президентка має відсидіти за ґратами 32 роки.

default

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича (фотогалерея) 18.06.2018

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану.

Реклама

Докладно

Курт Волкер

Волкер: Листопадові вибори в "ДНР" та "ЛНР" - нелегітимні

Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер. 

Інвестиції заради обопільної вигоди: Анґела Меркель та шейх Тамім бен Хамад Аль Тані у Берліні 7 вересня 2018 року

Катар підштовхує Німеччину до будівництва терміналу СПГ

Давню мляву дискусію щодо СПГ загострила пропозиція грошей з Дохи та погрози Вашингтона через "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  