Transparency International: Лише кілька країн карають за "експортну корупцію"

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у вівторок, 12 вересня, оприлюднила щорічний звіт про виконання Конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) про протидію корупції.

У звіті "Експорт корупції-2018" здійснена оцінка заходів, до яких вдаються країни-підписанти Конвенції з метою протидії підкупам і хабарям під час експортних операцій.

Згідно зі звітом майже половина з 44-х країн, котрі підписали Конвенцію, не мають або ж мало застосовують механізми протидії компаніям та приватним особам, котрі пропонують хабарі під час експортних угод і операцій. На ці 22 країни, серед яких Польща, Іспанія, Туреччина, Ірландія, Словенія та Естонія, припадає сукупно 39,6 відсотків глобального експорту.

Помірні зусилля у переслідуванні корупції виявляють чотири з 44-х країн-підписантів: Австралія, Швеція, Бразилія та Португалія.

Серед країн, які найактивніше борються з хабарництвом під час експортних угод, ТІ називають США, Німеччину, Великобританію, Італію, Швейцарію, Норвегію та Ізраїль. Частка світового експорту цих країн складає 27 відсотків.

Конвенція ОЕСР про протидію корупції набула чинності у 1997 році.