Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris

Японський автомобільний гігант Toyota відкликає з ринку понад 2,4 мільйона гібридних автомобілів. У системі автомобілів було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху, повідомили у японській корпорації у п'ятницю, 5 жовтня.

Виявлена проблема виникає під час переходу автомобіля на "безпечний режим руху". У компанії зауважили, що ця технічна проблема, у разі виникнення під час руху автомобіля на високій швидкості, може збільшити ризик аварії.

Відкликані мають бути моделі Prius і Auris, які були вироблені з жовтня 2008 по листопад 2014 року. Для автомобілів Prius це вже друге відкликання за один місяць. На початку вересня Toyota відкликала близько одного мільйона гібридної моделі Prius через ризик загоряння.

Майже половина з автомобілів із дефектами були продані на японському ринку, ще 830 тисяч - у Північній Америці, 290 тисяч - Європі, три тисячі - Китаю, а решта в інших частинах світу. Toyota повідомила, що автомобілі, які мають бути відкликані цього разу, вже відкликалися у 2014 і 2015 роках через інші технічні проблеми.

Міністерство транспорту Японії заявило, що Toyota повідомила про три випадки несправності. Але їй невідомо про будь-які аварії, що були викликані цим дефектом.