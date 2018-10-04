 Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.10.2018

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Економіка

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун. Тому Toyota відкликає 2,4 мільйона автівок в усьому світі.

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Японський автомобільний гігант Toyota відкликає з ринку понад 2,4 мільйона гібридних автомобілів. У системі автомобілів було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху, повідомили у японській корпорації у п'ятницю, 5 жовтня.

Виявлена проблема виникає під час переходу автомобіля на "безпечний режим руху". У компанії зауважили, що ця технічна проблема, у разі виникнення під час руху автомобіля на високій швидкості, може збільшити ризик аварії.

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Наймастабніше відкликання автомобілів в історії Tesla пов'язане з потенційною корозією болтів у гідропідсилювачі керма. Воно стосується власників електромобіля Model S, які мешкають у холодному кліматі. (30.03.2018)

Починаючи з 2018 року, японський автовиробник Toyota скорочуватиме продаж "дизелів" у Європі. Нові дизельні технології Toyota не розвиватиме, натомість зосередиться на гібридних моделях. (06.03.2018)

Відкликані мають бути моделі Prius і Auris, які були вироблені з жовтня 2008 по листопад 2014 року. Для автомобілів Prius це вже друге відкликання за один місяць. На початку вересня Toyota відкликала близько одного мільйона гібридної моделі Prius через ризик загоряння.

Майже половина з автомобілів із дефектами були продані на японському ринку, ще 830 тисяч - у Північній Америці, 290 тисяч - Європі, три тисячі - Китаю, а решта в інших частинах світу. Toyota повідомила, що автомобілі, які мають бути відкликані цього разу, вже відкликалися у 2014 і 2015 роках через інші технічні проблеми.

Міністерство транспорту Японії заявило, що Toyota повідомила про три випадки несправності. Але їй невідомо про будь-які аварії, що були викликані цим дефектом.

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