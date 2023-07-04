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Тисячі українок воюють на передовій - міноборони

Валерій Сааков
3 год. тому

Наразі близько п'яти тисяч українських жінок воюють на передовій у лавах ЗСУ, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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П'ять тисяч українських жінок - на передовій, повідомили в міноборони
П'ять тисяч українських жінок - на передовій, повідомили в міноборониФото: New Docs

У міністерстві оборони України розкрили кількість жінок, залучених до бойових дій на передовій у складі Збройних сил України (ЗСУ). Як повідомила в вівторок, 4 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на Всеукраїнському форумі лідерства жінок, таких жінок нині близько п'яти тисяч.

"Війна не обирає: чоловіки чи жінки. Вона примусила жінок захищати державу, я пишаюсь українськими жінками у ЗСУ. Зараз це 42 тисячі жінок військовослужбовців, разом із цивільними - це понад 60 тисяч. Та 5 тисяч жінок на передньому краї. Війна з чоловічим обличчям, тому наші жінки виконують надскладні завдання, займаються важкою чоловічою роботою", - сказала Маляр, слова якої наводить "Укрінформ".

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Вона нагадала, що на фронт жінок ніхто силоміць не відправляв, адже це - їхнє власне рішення. "Це жінки надсильні, і ми це демонструємо світу. У нас зняті всі обмеження по професіях, які можуть опанувати у ЗСУ жінки. Тепер жінки у нас танкісти, артилеристи, снайпери тощо. І це потужна українська сила", - наголосила Маляр.

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На початок червня поточного року у складі ЗСУ вже нараховувалось понад 60 тисяч жінок, з них військовослужбовиць - понад 42 тисяч, повідомляли в Києві.

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