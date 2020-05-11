 Термін в′їзду сезонних працівників до ФРН подовжили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

Термін в'їзду сезонних працівників до ФРН подовжили

Іноземні сезонні робітники можуть прибути для участі у сільськогосподарських роботах у Німеччині до середини червня.

Працівники-іноземці на сільгоспроботах у Німеччині

Працівники-іноземці на сільгоспроботах у Німеччині (архівне фото)

Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ ФРН погодили подовження строків для в'їзду до Німеччини сезонних робітників до 15 червня. Про це йдеться у повідомленні німецького мінсільгоспу, оприлюдненому в неділю, 24 травня. Відповідний дозвіл, запроваджений як виняток під час пандемії COVID-19, мав діяти до кінця травня.

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Інші умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч осіб та наявність відповідного дозволу на роботу, залишаються в силі, уточнили у відомстві. Крім того, на іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах на сільськогосподарських підприємствах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.

Натепер до Німеччини прибули 33 тисячі сезонних робітників-іноземців. Так само в середині червня очікується провести "принципово нову" оцінку ситуації.

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Як повідомлялось, уряд ФРН погодив на початку квітня, що з огляду на труднощі із забезпеченням робочою силою сільського господарства, до країни до кінця травня можуть прибути 80 тисяч іноземних сезонних працівників. Доти, зважаючи на обмеження через поширення коронавірусу, їм заборонялося в'їжджати до ФРН.

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