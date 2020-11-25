Технічна поразка швейцарцям у Лізі націй: Україна оскаржила рішення УЄФА

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада. Про це у середу, 9 грудня, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

В асоціації нагадали, що минулого тижня отримали від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.

"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу - ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", - наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Окрім юристів УАФ, до процесу залучені фахівці у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представники адвокатської спільноти з Асоціації правників України, додали в УАФ.

Читайте також: Матч Ліги націй: усі нові тести на COVID-19 у збірній України негативні

Нагадаємо, 25 листопада Апеляційний комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення зарахувати збірній України технічну поразку з рахунком 0:3, поклавши на Українську асоціацію футболу (УАФ) провину за те, що матч Ліги націй проти національної команди Швейцарії 17 листопада не відбувся. Матч був скасований після того, як головний лікар департаменту охорони здоров'я швейцарського кантону Люцерн ухвалив рішення перевести на карантин всю делегацію збірної України. Причиною стало підтвердження інфікування коронавірусом у низки гравців української збірної.

Скасований матч був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А у турнірі. Україна мала в активі 6 очок, а Швейцарія - 3. Якщо рішення Апеляційного комітету УЄФА залишиться в силі, то швейцарці уникнуть зустрічі з українцями та вийдуть на третє місце, а збірна України покине елітний дивізіон турніру. У першому турі українці обіграли швейцарців на своєму полі з рахунком 2:1.