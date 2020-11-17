Матч Ліги націй: усі нові тести на COVID-19 у збірній України негативні

Тести на коронавірус у всіх членів української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією, після повернення в Україну виявилися негативними, зокрема у гравців, які раніше отримали позитивний результат, повідомила в четвер, 19 листопада, Українська асоціація футболу (УАФ).

"Після прибуття в Бориспіль 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на Covid-19 в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Українській асоціації футболу повідомили, що всі результати негативні, в тому числі - у футболістів Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса ", - вказується в повідомленні.

В УАФ також нагадали, що матч Швейцарія-Україна був скасований у зв'язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні результати тесту в трьох гравців української команди. "При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомлялося, 17 листопада в УЄФА повідомили Українській асоціації футболу, що "у зв'язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерна перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися". Тоді ж стало відомо, що три гравці збірної України з футболу Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і тренер із фізпідготовки Іван Баштовий здали у Швейцарії позитивні ПЛР-тести на коронавірус.

16 листопада ще три гравці збірної України з футболу захворіли на COVID-19 напередодні матчу зі Швейцарією - тести Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника показали позитивний результат. Матч завершального шостого туру групового етапу Ліги націй Швейцарія-Україна був запланований на вечір вівторка, 17 листопада. У ньому мало вирішитися, яка з цих збірних залишиться в наступному сезоні в елітному дивізіоні А турніру.