 УЄФА присудила Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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УЄФА присудила Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією

Українська асоціація футболу категорично не згодна з цим рішенням і оскаржуватиме його у Спортивному арбітражному суді.

УЕФА присудила Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією

УЕФА присудила Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією

Апеляційний комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у середу, 25 листопада, розглянув справу про скасування поєдинку Ліги націй між збірними Швейцарії та України, який мав відбутися 17 листопада. Як зазначається у повідомленні на сайті УЄФА, голова Апеляційного комітету ухвалив рішення зарахувати збірній України технічну поразку з рахунком 0:3, поклавши на Українську асоціацію футболу (УАФ) провину за те, що матч не відбувся.

При цьому голова комітету послався на спеціальні правила, затверджені виконкомом УЄФА, які застосовуються у разі скасування чи перенесення матчів через виявлення випадків зараження коронавірусом.

УАФ оскаржить це рішення

УАФ вже заявила, що збирається оскаржити це рішення. "Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді в місті Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", - заявив віцепрезидент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.

Як збірній України не дали зіграти зі Швейцарією

16 листопада, напередодні запланованого матчу зі Швейцарією, три гравці збірної України з футболу захворіли на COVID-19. Тести Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника показали позитивний результат.

Читайте також: Матч Швейцарія-Україна перенесено через COVID-19 в українській команді

17 листопада стало відомо, що ще три гравці збірної України з футболу - Руслан Маліновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес, а також тренер із фізпідготовки Іван Баштовий здали у Швейцарії позитивні ПЛР-тести на коронавірус.

Після цього головний лікар департаменту охорони здоров'я швейцарського кантону Люцерн ухвалив рішення перевести на карантин всю делегацію збірної України. Згодом УЄФА повідомила, що матч Ліги націй УЄФА Швейцарія-Україна не відбудеться.

При цьому 19 листопада в УАФ повідомили, що здані після прибуття в аеропорт "Бориспіль" 18 листопада тести на коронавірус у всіх членів української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією, виявилися негативними.

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Матч завершального шостого туру групового етапу Ліги націй Швейцарія-Україна був запланований на вівторок, 17 листопада, на 21:45 (за київським часом). Він був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Україна мала в активі 6 очок, а Швейцарія - 3.

Якщо рішення Апеляційного комітету УЄФА залишиться в силі, то швейцарці уникнуть зустрічі з українцями та вийдуть на третє місце, а збірна України покине елітний дивізіон турніру. У першому турі українці обіграли швейцарців на своєму полі з рахунком 2:1. 

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