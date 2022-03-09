Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "техногенна катастрофа".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі надзвичайної ситуації: будь то стихійне лихо, техногенна катастрофа чи військова загроза. Чи придатні для цивільного захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.