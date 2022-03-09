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Техногенна катастрофа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "техногенна катастрофа".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - Укренерго

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео) 14.12.2021

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.

Без паніки: де шукати укриття і в якому вони стані (13.12.2021) 13.12.2021

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі надзвичайної ситуації: будь то стихійне лихо, техногенна катастрофа чи військова загроза. Чи придатні для цивільного захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.
Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих 15.08.2021

У ліванській провінції Аккар внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей, 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.
Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст 30.07.2021

Після вибуху на хімзаводі в Леверкузені влада розслідує можливе забруднення житлових районів. Чому багато індустріальних парків у Німеччині розташовані поруч з великими містами і наскільки це небезпечно?
Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому 11.03.2021

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена, а десятки тисяч жителів досі не повернулися до своїх домівок.
Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри (фотогалерея)

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри (фотогалерея) 06.08.2020

Аміачна селітра широко застосовується в сільському господарстві, але вона вибухонебезпечна й нерідко необережне поводження з нею спричиняло трагедії. DW повідомляє про наймасштабніші з них.
Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри 06.08.2020

Аміачна селітра широко застосовується в сільському господарстві, але вона вибухонебезпечна й нерідко необережне поводження з нею спричиняло трагедії. DW повідомляє про наймасштабніші з них.
Вибух в Бейруті: що відомо натепер

Вибух в Бейруті: що відомо натепер 06.08.2020

Сумнівів у тому, що саме вибухнуло в Бейруті, спричинивши численні жертви і руйнування, немає. Але чому так сталося, невідомо досі. Є й інші питання, що залишаються без відповіді. DW зібрала думки експертів.
На хімічному заводі на півночі Франції сталась велика пожежа

На хімічному заводі на півночі Франції сталась велика пожежа 26.09.2019

Внаслідок пожежі на хімічному заводі французька влада закрила школи та садочки у 13 містах поблизу Руана. Проводяться аналізи забруднення повітря та води в річці Сени.

Подивившись "Чорнобиль": чому АЕС досі довіряють (25.06.2018) 25.06.2019

Спершу аварія на ЧАЕС, а через 33 роки популярний телесеріал "Чорнобиль". Невже хтось іще вірить у атомну енергетику? Виявляється, науковці досі намагаються розробити безпечний ядерний реактор.

У Росії обвалився під'їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома

У Росії обвалився під'їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома 31.12.2018

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинуло троє людей, доля 79 осіб залишається невідомою.
РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів

РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів 06.09.2018

Рада національної безпеки і оборони України вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі, а також підтримати пропозицію Порошенка щодо неподовження договору з РФ на наступні 10 років.
Через прорив греблі в Лаосі загинули щонайменше 19 людей

Через прорив греблі в Лаосі загинули щонайменше 19 людей 25.07.2018

Через прорив греблі гідроелектростанції на південному сході Лаосу загинуло щонайменше 19 людей. Ще сотні вважаються зниклими безвісти.
У комп'ютері на баварській АЕС виявили вірус

У комп'ютері на баварській АЕС виявили вірус 26.04.2016

Під час планової перевірки на АЕС в баварському Ґундреммінґені в комп'ютері системи керування тепловидільної збірки знайшли вірус. Енергокомпанія RWE заявила про відсутність небезпеки на ядерному об'єкті.
Міжнародні донори пообіцяли майже 90 мільйонів для Чорнобильської зони

Міжнародні донори пообіцяли майже 90 мільйонів для Чорнобильської зони 25.04.2016

Україна отримає від міжнародних донорів загалом 87,4 мільйона євро додаткового внеску на реалізацію проектів в Чорнобильській зоні. Про це стало відомо за результатами донорської конференції.
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