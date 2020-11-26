Таня Малярчук до 100-річчя Пауля Целана: Легенда про незцілимих

До 100-річчя Пауля Целана DW у співпраці з Meridian Czernowitz публікує низку есеїв провідних українських та німецьких майстрів слова, присвячених видатному німецькомовному поетові ХХ століття, який народився і виріс у Чернівцях.

Читайте також: До 100-річчя Пауля Целана: есеї

… У травні 1948 року Пауль Целан у Відні знайомиться з Інґеборґ Бахманн (Ingeborg Bachmann) - тоді юною поеткою і студенткою філософії. Кохання, що спалахує між ними, називають найбільшою драмою в німецькомовному літературному середовищі ХХ століття. Воно накладає величезний відбиток на подальшій долі та творчості і Целана, і Бахманн, котра згодом набуває ваги класика німецькомовної прози. Про це кохання пишуть романи. Втім, найсокровенніші почуття і біль цих стосунків Целан і Бахманн висловлюють у листах одне одному. Їхнє листування оприлюднюють лише у 2008 році, і воно відразу стає бестселером...

Таня Малярчук: Легенда про незцілимих (фрагменти)

Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis

Ми кохаємось палко, як мак і пам'ять

Він надходить зі Сходу. У буквальному сенсі пішки. Старший на шість років, самотній, вразливий, спраглий уваги, чудом уцілілий єврей. Прямує до Парижа - в цей одвічний притулок травмованих поетів, подалі від страшних спогадів. Його батьків убито, кривавий монстр зруйнував увесь його світ. Монстра перемогли, але не знищили остаточно. Він десь зачаївся і ще повернеться за своєю жертвою. Спасіння не буде, надії на зцілення нема. Ті, що напилися чорного молока світанку, приречені на загибель. Збоку це виглядатиме як самогубство. Відлік пішов на роки, але в запасі в поета ще добра двадцятка. Хоча свій головний вірш, "Фуга смерті", він уже написав.

Відень - проміжна станція, поет не затримається тут надовго. У скромній валізці він несе з собою в екзиль німецьку мову, очуднену слов'янськими та румунськими акцентами. Цією мовою говорила його мама, а також ті, що віддавали наказ її вбити. Ноша важка, і легше б її позбутися, непомітно залишити в якомусь темному провулку. Він вільно володіє румунською, французькою та російською мовами, чому б не вибрати котрусь із них? Але тільки німецькою до нього іноді промовляє його внутрішня пітьма. Темрява - взагалі його улюблене слово. Морок. Dunkel. Поет вживає безкінечну кількість незвичних слів та поєднань у цій парадигмі: наприклад, щось таке, як "витемрювати". Себе він називає поетом темним, неясним, незрозумілим, якого неможливо пізнати. Виклик для тієї, яка прагне зрозуміти все, еге ж?

Сюрреалістичний, зрезюмує вона у травні 1948-го, чудесним чином у мене закохався, закидав квітами, моя кімната - макове поле!

Пауль Целан та Інґеборґ Бахманн

Вони знайомляться на світській тусовці в художника Едґара Жене і час до його від'їзду проводять разом, переважно на Беатріксґассе. Кохаються, а потім голі стоять у вікні її кімнати, штора спалахує, як їхній сором, і заклопотані перехожі - мовчазні статисти легенди, що зароджується, - тепер можуть споглядати їх із вулиці. Нехай дивляться!

Патріархальні гендерні ролі не для неї. Її цікавить сексуальність і Гайдеґґер. Губи фарбує темною помадою, нігті - чорним лаком. Носить білі блузки і широкі брюки, куці сукні, пізніше - сувору шкірянку. Волосся коротке. Її не можна назвати вродливою. Але вона виразна. Стильна. Екстравагантна. Дехто навіть скаже - розпусна ("вона брала участь в оргії!"). Зуби має здорові й білі, усміхається, не соромлячись. Жартує, що добрі зуби і гарні коліна - її єдиний капітал. Живе сьогоднішнім днем, хоча пізніше скаже, що слово сьогодні мають право вживати лише самогубці. Таке право вона отримає, коли, виснажена панічними атаками, проковтне 40 таблеток нембуталу.

Три чарівні віденські тижні вріжуться в пам'ять і мучитимуть обох до кінця життя, як покалічених солдатів мучать відрізані кінцівки. З роками все більше. Кілька разів вони намагатимуться воскресити ідилію, повторити минуле, боротися за те, що вони - принаймні вона - вважатимуть абсолютною любов'ю, але, зазнавши нищівної поразки, розбредуться кожен у своє розчарування.

Будучи з іншими, вони вестимуть одне життя на двох, у різних містах і країнах. Отримають приблизно однакове визнання як дві ключові фігури німецької повоєнної літератури. Приблизно в один час видадуть перші збірки віршів і здобудуть літературну нагороду ім. Бюхнера - найпрестижнішу в німецькомовному просторі. Обоє стануть пацієнтами психіатричних відділень. Обоє трагічно загинуть із різницею в кілька років: він кинеться в річку, вона, алко- і наркозалежна, згорить.

Те, що було неможливо вимовити, буде також неможливо дожити.

… Sei das Wasser!

… Стань водою!

- повеліває він. Вона чужинка (бо не єврейка), плюс молодша, плюс значно простіша, звичайна, земна. Її роль - захоплюватися і віддзеркалювати його велич. Він усе частіше робить боляче, звинувачує, він надзвичайно вразливий і легко ображається. А вона недостатньо ідеальна, мусить попрацювати над собою, мусить виправдовуватися.

У 1952 році її запрошують виступити в Ніндорфі на березі Балтійського моря, на з'їзді "Групи 47", перед усім тогочасним літературним бомондом, і вона робить все для того, щоб запросили також його. Щоб світ нарешті почув його вірші. Він їде в Ніндорф із Парижа, вона - з Відня. На з'їзді знайдеться видавець, який захоче видати першу збірку поета "Мак і пам'ять". Його побачать, його почують. Але цього замало. Наступного дня вона теж читає вірші, її голос тихий, тремтить (перед виступом вона, здається, навіть втрачала свідомість), але їй аплодують більше, ніж йому. Інґеборґ, як ти могла? Теж? Стати? Поетом?

Своєму найближчому і найвірнішому другові Клаусу він пише відразу потому: "Інґе знову дуже мене розчарувала. Зрадила мене і зайшла так далеко, що зіграла проти мене: тепер її вірші справжні, а не мої. Їй надавали титул поетки, а вона лиш щасливо усміхалася у відповідь. Цей її успіх не має жодних літературних підстав".

Його гнів страшний. "А тоді вона приходить і просить із нею одружитися, корчить із себе нещасну, благає про бодай крихту майбутнього. Ну, я дав їй цю крихту".

Напевно, вони знову кохаються. За вікном готельної кімнати вітер поганяє прибережними дюнами, змінюючи їхню форму залежно від настрою. Щойно тут був пагорб, а тепер низина. Щойно було кохання, а тепер зневага.

Він дістає з валізки заготовлену зброю і холоднокровно цілить у самі груди. - Я вже давно маю іншу, її звати Жизель, ми незабаром одружимось.

"Я вже давно маю іншу, її звати Жизель, ми незабаром одружимось". Пауль Целан із дружиною Жизель Лестранж

Wer bin ich für dich, wer nach soviel Jahren

Хто я для тебе, хто після всіх цих років?

- запитає вона в одному з останніх листів. Лист залишиться невідправленим. Відстояти себе перед поетом вона так ніколи й не змогла. Чи не мала сили, чи більше не бачила сенсу, бо він усе одно не почув би, як ніколи не чув у минулому. У невідправленому листі вона напише, що світ нічого йому не винен, він завжди був таким, яким є тепер, і від нього залежить, ставати жертвою чи ні. "Іноді я не можу собі пробачити, що так і не змогла тебе зненавидіти".

Зачаєний монстр потроху висувається зі сховку. Вірний товариш Клаус пише у 1961-му трагічні рядки: "Благаю, повір мені. Паулю, я маю жахливу, але обґрунтовану підозру, що ти захворів на параною".

Поет залишить цього листа без відповіді та обірве з товаришем будь-який контакт. Він багато п'є, вже після першої чарки співає, часом навіть танцює. Ґюнтер Ґрасс згадує, що однією з улюблених його пісень був моторошний німецький марш "Фландрія в біді". По суті це танок смерті: "Смерть їде верхи на чорному коні, б'є в барабан, б'є в барабан…" Співаючи останній рядок, поет допомагав собі, черевиком вистукуючи ритм: "Вмерти, вмерти, вме-е-е-ерти мусять усі!"

Вона теж живе в постійному передчутті смерті. Снодійне, алкоголь і сигарети, по сто на день - її єдиний порятунок. Вона не може спати, не може писати, самотня серед знайомих і друзів, ні для кого - найважливіша, ні для кого - єдина. В одному телевізійному інтерв'ю безапеляційно заявить, що всі чоловіки хворі на голову. Так і скаже: хворі. І коли збентежений журналіст попросить уточнити, про що саме їй ідеться, відповість: "А ви не знали?"

Про що вона однак вперто мовчала, хоч не знати не могла: її батько був членом націонал-соціалістичної партії і вступив до її лав ще у далекому 1932 році. Нацистська ідеологія мусила відповідати його світогляду. Вона мала теплі стосунки з батьком і водночас зобразила його в романі "Маліна" чудовиськом, яке вбиває свою доньку. Як поєднувалися ці дві її іпостасі: донька нациста і коханка жертви Голокосту? Це був фатум чи, може, спокута?

Її батько помер того ж року, всього на кілька місяців раніше за неї. У проміжку між його смертю і своєю власною вона встигне відвідати Аушвіц. Подію прокоментує одним реченням: "Це було насправді".