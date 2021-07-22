Талісмани Олімпійських Ігор - від Мюнхена до Токіо (фотогалерея)

Талісмани Олімпійських Ігор

Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі

На Олімпіаді-2000 в Сіднеї на зламі століть було одразу три талісмани - Оллі, Сід та Міллі, кукабара, качконіс та єхидна, створені Метью Хеттоном. Усі ці тварини живуть в Австралії та символізують елементи землю, повітря та воду. Кенгуру та коалу від самого початку як варіанти талісманів не розглядали, аби уникнути стереотипів.