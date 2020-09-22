Свобода слова - безсонні ночі для автократів, гарантовані DW  

Наша місія: неупереджена інформація для вільних умів

У всьому світі демократії кидають виклик, а свободу атакують. У тих країнах, де впливові особи контролюють новини, людям доводиться обирати краще з гіршого. Ось чому ми зробили своєю місією кидати виклик автократам, надаючи неупереджену інформацію та поширюючи свободу слова й демократичні цінності у понад 180 країнах світу. Так ми забезпечуємо безсонні ночі автократам.

Як ми підтримуємо свободу слова

DW прагне повідомляти про складні теми довкола свободи слова та ЗМІ, висвітлюючи кризи, долі жертв порушень прав людини та ініціативи, які борються за покращення ситуації, і сприяє ширшій дискусії з цих питань.

Роблячи репортажі та інтерв'ю з активістами, науковцями, митцями, карикатуристами й авторами з усіх куточків світу, ми завжди зосереджуємося на темах, які сприяють зміцненню свободи слова і думки.

З 2015 року DW вшановує тих, хто веде щоденну боротьбу за свободу вираження поглядів, премією DW "За свободу слова". Серед лауреатів - ув'язнені блогери та журналісти, які не приховують своїх переконань, особистості, які борються за збереження вільних ЗМІ.



Донесення інформації

Більше людей у світі, ніж будь-коли раніше, можуть легко комунікувати та мають доступ до інформації. Однак не слід забувати, що є багато місць, де людей, які висловлюють думку, відмінну від більшості, карають, а вільний потік інформації блокується. DW зробила боротьбу з цензурою своїм ключовим принципом і послідовно працює над тим, щоб усюди забезпечити людей інформацією, якої вони потребують для розуміння сутності проблем і тем, важливих для їхнього суспільства.

DW допомагає обійти цензуру в інтернеті

У багатьох країнах контроль влади над інфраструктурою може призводити до того, що інформацію цензурують або повністю блокують. Ось чому DW завжди шукала способів обійти цензуру та надати людям інформацію. Наприклад, у країнах, чиї уряди блокують або обмежують доступ до незалежних новин, люди тепер можуть безпечно й анонімно отримати доступ до публікацій DW за допомогою технології OTF (Open Technology Fund) і проєкту Tor. DW встановила дзеркальний проксі-сервер, який дозволить користуватись dw.com через адресу в мережі Tor.

Веб-сторінки, доступні через Tor (цибулеву маршрутизацію), можна розпізнати за розширенням '.onion'. Щоб отримати доступ до цих веб-сторінок, потрібен спеціальний браузер, наприклад, Tor на основі Firefox. Окрім Deutsche Welle, "цибулеву адресу" наразі пропонують лише кілька веб-сторінок, зокрема New York Times та BBC.

Упродовж останнього десятиліття DW також користується системою обходження цензури під назвою Psiphon, яка працює, використовуючи мережу різних проксі-серверів (посередників між користувачем та онлайн-джерелом). Завдяки цій технології користувачі у Китаї та Ірані отримали можливість доступу до неупередженої інформації з надійних джерел.

Використанням цієї технології ми надіслали сигнал: DW ніколи не полишить спроб сприяти вільному інтернету і постачати правдиві, якісні новини та інформацію УСІМ аудиторіям в усьому світі.



Розмаїття стимулює діалог

Медійний ландшафт та залученість до медійного діалогу в арабському світі драматично змінилися за останні кілька років - і не лише серед молоді. Усе розвивається. І хоча люди є технологічно більш відкритими для спілкування та дискусій, ніж будь-коли (із додатками, соціальними мережами та мобільним зв'язком) схоже, присутнє і бажання відгородитися від дебатів.

Ведучий JaafarTalk Джаафар Абдул Карім

JaafarTalk хоче змінити це. Це ток-шоу, яке дає голос усім, навіть тим, кого не чують в арабському світі, і торкається тем, які не обов'язково висвітлюються на інших каналах. Воно пропонує суперечливі дискусії на соціально-політичні теми, даючи можливість безпосереднього діалогу гостям, які приїздять з різних країн та представляють дуже різні погляди. В кінці кожного шоу і аудиторія в студії, і глядачі отримують шанс проголосувати, хто з гостей найбільш переконливо висловив свою точку зору. Це ідеальна платформа для обміну думками між людьми, які мають різні погляди на ту чи іншу тему. Вона дозволяє висловити свою позицію та розпочати діалог.

JaafarTalk - це інтерактивне ток-шоу, яке відображає різноманітність арабськомовного світу. Ведучий Абдул Карім запрошує гостей, які представляють різні думки у регіоні, на чесну і жваву дискусію, але у супроводі досліджень, фактів та цифр, що допомагають отримати повну картину. Ви можете стежити за актуальними публікаціями JaafarTalk в Instagram, у Facebookта на YouTube.

Візуалізація тем

Хто частіше публікує свої думки на цифрових платформах - українці чи, скажімо, громадяни Лівану? #speakup barometer - це проєкт Академії DW, який досліджує зв'язок між активністю спілкування онлайн, свободою вираження думки та доступом до інформації у вибраних країнах, у яких Академія DW спільно з місцевими партнерськими організаціями реалізує проєкти з розвитку ЗМІ.

#speakup barometer слугує просуванню цифровізації, свободи вираження думки та вільного доступу до інформації

#speakup barometer прагне зафіксувати рівень активності людей в спілкуванні онлайн у цих країнах, а також розпізнати новий потенціал та ризики. Він допомагає організаціям, що стимулюють розвиток ЗМІ, неурядовим організаціям, журналістам та іншим фахівцям розробляти заходи із просування цифровізації, свободи вираження думки та вільного доступу до інформації.



Навігатор свободи слова

Наскільки вільні ЗМІ у вашій країні? Проєкт Media Freedom Navigator дає широкий огляд різних рейтингів свободи слова. Пересуваючись по карті світу, ви можете бачити показники кожної країни та отримувати інформацію про той чи інший рейтинг.



Достовірність у морі дезінформації

Робота журналістів у Туреччині стає дедалі важчою. DW у співпраці з BBC, France24 та Голосом Америки створила канал у YouTube, який забезпечує турецькомовну аудиторію достовірною інформацією, що допоможе їй сформувати свою думку.

YouTube-канал +90, створений DW у співпраці з BBC, France24 та Голосом Америки

YouTube-канал +90, який названо на честь телефонного коду Туреччини, надає незалежну та достовірну інформацію, поважаючи свободу слова та вираження думки, а також різні погляди з широкого спектру тем. Найпопулярніші відео, деякі з яких були перекладені німецькою мовою, були переглянуті понад мільйон разів. +90 висвітлює теми, які іноді відсутні у медійному ландшафті Туреччини - наприклад, біженці, ЛГБТКІ та права жінок. Глибоко досліджуючи ці теми, +90 дбає про більш збалансований погляд на повсякденне життя у країні, яка бурхливо розвивається та змінюється.

