Світлини молодих фотомитців з Німеччини на показі в Одесі (фотогалерея)

Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

Боротьба з пластиком через фотографію

20-річна німецька фотографка Лінда Керштайн тематизує своїми роботами різні боки життя соціуму. Один з її фотоциклів присвячений проблемі пластикового сміття, що стає дедалі нагальнішою зокрема й в Німеччині. Тут вона подеколи вдавалася до просто химерних асоціацій та поєднання людських тіл і пластику. Журі в своєму висновку вказало на "відчуття енергії під час появи світлин".