 Світлини молодих фотомитців з Німеччини на показі в Одесі (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.05.2021

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Культура й стиль життя

Світлини молодих фотомитців з Німеччини на показі в Одесі (фотогалерея)

В Одесі покажуть роботи молодих німецьких фотохудожників. DW представляє деякі зі світлин, які зможуть побачити відвідувачі фестивалю Odesa Photo Days.

  • Роботи молодих німецьких фотографів в Одесі, Зіна Німаєр

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    "Для мене"

    Роботи 30-річної фотографки з Німеччини Зіни Німаєр присвячені таким темам як інтимність, міжлюдські відносини й фемінізм. Її серію під назвою "Для мене" було відзначено Німецькою молодіжною фотопремією. Це фото - одне з фотодобірки, що отримала нагороду.

  • Показ робіт німецьких фотографів у Одесі, Неллє Крайц

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Занурення

    Серед представлених на виставці світлин є й роботи геть юних, а проте уже визнаних фотомисткинь. Це фото Неллє Крайц здобуло головний приз у віковій категорії А, тобто до 10 років. Попри незначний досвід у фотографії самої мисткині, зроблена нею світлина містить і вдалий момент, і потрібну композицію, і чудову кольорову та світлову гамму, вирішило журі.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Боротьба з пластиком через фотографію

    20-річна німецька фотографка Лінда Керштайн тематизує своїми роботами різні боки життя соціуму. Один з її фотоциклів присвячений проблемі пластикового сміття, що стає дедалі нагальнішою зокрема й в Німеччині. Тут вона подеколи вдавалася до просто химерних асоціацій та поєднання людських тіл і пластику. Журі в своєму висновку вказало на "відчуття енергії під час появи світлин".

  • Мрія поета, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Мрія поета

    Інґмар Бйорн Нолтінґ - 24-річний фотограф з Лейпцига, який також став одним із лауреатів Німецької молодіжної фотопремії 2020 року. Один з його фотодоробків називається "Мрія поета" і присвячений Сомалі. Цикл висвітлює різні грані життя в цій бідній та соціально неспокійній африканській країні. Журі відзначило ці світлини за сюрреалістичний показ повсякдення. Тут двоє чоловіків на ходулях.

  • Мрія поета, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Троє пасічників

    Це - ще одна робота талановитого фотомитця з Лейпцига, який зумів побачити в Сомалі вимріяну поетами красу під пекучим африканським сонцем. Щільний і водночас легкий одяг і маски потрібні пасічникам і в Африці для захисту від жалючих комах і водночас надає всьому певного сюрреалістичного враження.

  • Про дні прийдешні, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Про дні прийдешні

    А це фото художник відніс до циклу "Про дні прийдешні". Щоб зібрати матеріал для фотографії, митцеві довелося проїхати понад 24 тисячі кілометрів Німеччиною під час пандемії COVID-19. У фотодобірці він намагався передати свої передчуття щодо найближчого майбутнього з огляду на вже нинішні зміни.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Проповідь в автокінотеатрі

    Ця проповідь на автокінотеатрі поблизу Дюссельдорфа теж символізує ті зміни, котрі намагався угледіти фотограф Інґмар Бйорн Нолтінґ. Через пандемію богослужіння всередині церков у Німеччині деякий час були неможливі, тож священнослужителям доводилося імпровізувати, щоб не занедбувати душі пастви.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Торстен Шуманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Перевтілення

    Німецький фотохудожник Торстен Шуманн уміє вихопити об'єктивом миті, що часом жартома, а часом і не зовсім показують мінливість усього.

  • Роботи німецьких фотомитців на виставці в Одесі, Бірте Кауфманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    "Мандрівники"

    Фотомисткиня Бірте Кауфманн з 2011 по 2015 роки вивчала побут і життя однієї ірландської меншини, що є нащадками найманих робітників, які не мають постійного місця проживання. Їм вона присвятила фотоцикл "Мандрівники", що висвітлює цілий паралельний світ, котрий має вкрай мало спільного з нинішнім суспільством.

  • Фелікс Кляйнманн, Покращення реальності

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Дорога в пустелі

    35-річний Фелікс Кляйманн присвятив свою фотосерію під назвою "Покращення реальності" Катару, що завдяки велетенським покладам природного газу став однією з найбагатших країн світу. Лейтмотивом фотодоробку митця стала спроба показати світ між традиціями й сучасністю. Ця припорошена піском новісінька автотраса посеред пустелі унаочнює силу природи, що не так просто готова поступитися людині.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Нанна Гайтманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Життя на дві оселі

    Нанна Гайтманн - фіналістка фотоконкурсу LUMIX 2019 року. Молода авторка назвала свою фотодобірку "Втеча від Баби Яги". Її головні персонажі - російські старовіри, що живуть в самому серці Сибіру. На фото - місцевий екоактивіст, що намагається захистити тайгу від вирубки. "У мене дві оселі. Перша - ліс, а друга - бібліотека", - каже уже не зовсім молодий активіст.

    Автор: Валерій Сааков


  • Роботи молодих німецьких фотографів в Одесі, Зіна Німаєр

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    "Для мене"

    Роботи 30-річної фотографки з Німеччини Зіни Німаєр присвячені таким темам як інтимність, міжлюдські відносини й фемінізм. Її серію під назвою "Для мене" було відзначено Німецькою молодіжною фотопремією. Це фото - одне з фотодобірки, що отримала нагороду.

  • Показ робіт німецьких фотографів у Одесі, Неллє Крайц

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Занурення

    Серед представлених на виставці світлин є й роботи геть юних, а проте уже визнаних фотомисткинь. Це фото Неллє Крайц здобуло головний приз у віковій категорії А, тобто до 10 років. Попри незначний досвід у фотографії самої мисткині, зроблена нею світлина містить і вдалий момент, і потрібну композицію, і чудову кольорову та світлову гамму, вирішило журі.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Боротьба з пластиком через фотографію

    20-річна німецька фотографка Лінда Керштайн тематизує своїми роботами різні боки життя соціуму. Один з її фотоциклів присвячений проблемі пластикового сміття, що стає дедалі нагальнішою зокрема й в Німеччині. Тут вона подеколи вдавалася до просто химерних асоціацій та поєднання людських тіл і пластику. Журі в своєму висновку вказало на "відчуття енергії під час появи світлин".

  • Мрія поета, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Мрія поета

    Інґмар Бйорн Нолтінґ - 24-річний фотограф з Лейпцига, який також став одним із лауреатів Німецької молодіжної фотопремії 2020 року. Один з його фотодоробків називається "Мрія поета" і присвячений Сомалі. Цикл висвітлює різні грані життя в цій бідній та соціально неспокійній африканській країні. Журі відзначило ці світлини за сюрреалістичний показ повсякдення. Тут двоє чоловіків на ходулях.

  • Мрія поета, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Троє пасічників

    Це - ще одна робота талановитого фотомитця з Лейпцига, який зумів побачити в Сомалі вимріяну поетами красу під пекучим африканським сонцем. Щільний і водночас легкий одяг і маски потрібні пасічникам і в Африці для захисту від жалючих комах і водночас надає всьому певного сюрреалістичного враження.

  • Про дні прийдешні, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Про дні прийдешні

    А це фото художник відніс до циклу "Про дні прийдешні". Щоб зібрати матеріал для фотографії, митцеві довелося проїхати понад 24 тисячі кілометрів Німеччиною під час пандемії COVID-19. У фотодобірці він намагався передати свої передчуття щодо найближчого майбутнього з огляду на вже нинішні зміни.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Інґмар Бйорн Нолтінґ

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Проповідь в автокінотеатрі

    Ця проповідь на автокінотеатрі поблизу Дюссельдорфа теж символізує ті зміни, котрі намагався угледіти фотограф Інґмар Бйорн Нолтінґ. Через пандемію богослужіння всередині церков у Німеччині деякий час були неможливі, тож священнослужителям доводилося імпровізувати, щоб не занедбувати душі пастви.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Торстен Шуманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Перевтілення

    Німецький фотохудожник Торстен Шуманн уміє вихопити об'єктивом миті, що часом жартома, а часом і не зовсім показують мінливість усього.

  • Роботи німецьких фотомитців на виставці в Одесі, Бірте Кауфманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    "Мандрівники"

    Фотомисткиня Бірте Кауфманн з 2011 по 2015 роки вивчала побут і життя однієї ірландської меншини, що є нащадками найманих робітників, які не мають постійного місця проживання. Їм вона присвятила фотоцикл "Мандрівники", що висвітлює цілий паралельний світ, котрий має вкрай мало спільного з нинішнім суспільством.

  • Фелікс Кляйнманн, Покращення реальності

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Дорога в пустелі

    35-річний Фелікс Кляйманн присвятив свою фотосерію під назвою "Покращення реальності" Катару, що завдяки велетенським покладам природного газу став однією з найбагатших країн світу. Лейтмотивом фотодоробку митця стала спроба показати світ між традиціями й сучасністю. Ця припорошена піском новісінька автотраса посеред пустелі унаочнює силу природи, що не так просто готова поступитися людині.

  • Показ робіт німецьких фотографів в Одесі, Нанна Гайтманн

    Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

    Життя на дві оселі

    Нанна Гайтманн - фіналістка фотоконкурсу LUMIX 2019 року. Молода авторка назвала свою фотодобірку "Втеча від Баби Яги". Її головні персонажі - російські старовіри, що живуть в самому серці Сибіру. На фото - місцевий екоактивіст, що намагається захистити тайгу від вирубки. "У мене дві оселі. Перша - ліс, а друга - бібліотека", - каже уже не зовсім молодий активіст.

    Автор: Валерій Сааков


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