Світлини молодих фотомитців з Німеччини на показі в Одесі (фотогалерея)

В Одесі покажуть роботи молодих німецьких фотохудожників. DW представляє деякі зі світлин, які зможуть побачити відвідувачі фестивалю Odesa Photo Days.
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