Швейцарія також розширила санкції щодо РФ за війну

Мінекономіки Швейцарії додало до санкційних списків 61 фізичну та 86 юридичних осіб з РФ та Білорусі. Таким чином Швейцарія приєдналася до додаткових обмежень, запроваджених Євросоюзом щодо РФ.

Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії розширило санкції щодо Росії, повідомляється на сайті уряду країни у п'ятницю, 22 грудня. Як йдеться у повідомленні , таким чином Швейцарія приєдналася до додаткових обмежень, запроваджених Євросоюзом щодо РФ за розв'язану нею війну проти України в рамках 12-го санкційного пакета. Нові санкції набули чинності о 18-й годині напередодні, 21 грудня.

Зокрема, Швейцарія запровадила санкції в межах своєї юрисдикції щодо ще 61 фізичної та 86 юридичних осіб. "Серед нових підсанкційних осіб - військовослужбовці збройних сил Білорусі, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал Росії, а також члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації. Нові підсанкційні оранізації - переважно російські компанії, що працюють в оборонному секторі", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Що стосується заборони на імпорт російських алмазів, запровадженої в рамках 12-го пакета санкцій ЄС, то у повідомленні швейцарського міністерства вказується, що такий імпорт до Швейцарії "в будь-якому разі різко скоротився після початку військової агресії Росії проти України". "На даному етапі прямий імпорт природних або синтетичних алмазів з Росії до Швейцарії більше не здійснюється", йдеться у повідомленні.

Уряд Швейцарії на засіданні у п'ятницю було поінформовано про ці нові обмеження. "Згодом він розгляне можливість запровадження нових санкцій", - зазначається у повідомленні міністерства.

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

18 грудня Рада Європейського Союзу схвалила 12-й пакет санкцій проти Росії. Санкції, зокрема, передбачають пряму і непряму заборону на імпорт російських діамантів, а також додаткові обмеження на імпорт чавуну, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і прокату.

Нові санкції також передбачають вимогу для європейських експортерів на рівні договорів забороняти реекспорт до Росії, або для використання в РФ особливо чутливих товарів і технологій під час продажу їх до третіх країн. Крім того, розширено список заборонених товарів, що можуть сприяти розвитку російського військово-промислового комплексу. До нього включено хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин.

Крім того, щоб запобігти обходу раніше запроваджених санкцій, ЄС поширив заборону на транзит територією Росії на всі товари військового призначення.