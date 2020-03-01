"Супервівторок" у республіканців залишив Трампа без конкурентів

Президент США Дональд Трамп оголосив себе переможцем праймеріз республіканців, що проходять у "супервівторок", 3 березня, у сімох штатах. Увечері 3 березня він подякував в Twitter виборцям у Теннессі, Массачусетсі, Оклахомі, Алабамі, Північній Кароліні, Вермонті та Мені. Крім того, Трамп переміг в Юті, Колорадо та Арканзасі.

У глави Білого дому не виявилося серйозного суперника серед однопартійців. Тому республіканці скасували праймеріз в багатьох штатах.

В ході "супервівторка" в США праймеріз Республіканської партії проходять в 13 штатах, Демократичної партії - в 14.

Попередні внутрішньопартійні голосування триватимуть до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.