"Супервівторок" у республіканців залишив Трампа без конкурентів

У "супервівторок" у США праймеріз Республіканської партії проходять у 13-и штатах. У президента Дональда Трампа не виявилося серйозного суперника.
Президент США Дональд Трамп оголосив себе переможцем праймеріз республіканців, що проходять у "супервівторок", 3 березня, у сімох штатах. Увечері 3 березня він подякував в Twitter виборцям у Теннессі, Массачусетсі, Оклахомі, Алабамі, Північній Кароліні, Вермонті та Мені. Крім того, Трамп переміг в Юті, Колорадо та Арканзасі.
У глави Білого дому не виявилося серйозного суперника серед однопартійців. Тому республіканці скасували праймеріз в багатьох штатах.
В ході "супервівторка" в США праймеріз Республіканської партії проходять в 13 штатах, Демократичної партії - в 14.
Попередні внутрішньопартійні голосування триватимуть до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.
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