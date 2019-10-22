Sunday Times назвала імена спонсорів Консервативної партії з Росії

Британські спецслужби в таємній доповіді з питань загроз демократії у Великобританії, назвали імена дев'ятьох російських бізнесменів, які, за їхніми даними, давали фінансову допомогу Консервативній партії країни. Про цю доповідь написала в неділю, 10 листопада, британська газета The Sunday Times.

За інформацією видання, одним з олігархів, які спонсорували торі, був російський і британський бізнесмен українського походження Олександр Темерко. Британські журналісти стверджують, що Темерко, який працював раніше на російське міністерство оборони і який називає прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона своїм другом, за останні сім років пожертвував британським консерваторам понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (в перерахунку близько 1,4 мільйона євро).

У доповіді також згадується ім'я Євгена Лебедєва - сина співвласника британської газети The Evening Standard, бізнесмена Олександра Лебедєва. Як розповів на своїй сторінці в Twitter журналіст The Sunday Times Том Харпер, у квітні 2018 Борис Джонсон, який тоді обіймав посаду міністра закордонних справ, був гостем Євгенія Лебедєва на його віллі в Італії.

Водночас найбільшим російським спонсором торі видання називає Любов Чернухіну - дружину колишнього заступника міністра фінансів Росії Володимира Чернухіна. Повідомляється, що минулого року Чернухін пожертвував Консервативній партії 450 тисяч фунтів стерлінгів (522 тисячі євро).

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії була підготована міжпартійним комітетом британського парламенту з розвідки і безпеки (cross-party intelligence and security select committee, ISC), але британський уряд заблокував його оприлюднення.

2 листопада газета The Financial Times повідомила про те, що голова ISC Домінік Грів закликав уряд оприлюднити доповідь комітету про втручання Росії в демократичний процес в Великобританії. Він наголосив, що зміст документа безпосередньо стосується виборців.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів.