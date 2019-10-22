 Sunday Times назвала імена спонсорів Консервативної партії з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

Sunday Times назвала імена спонсорів Консервативної партії з Росії

Газета Sunday Times повідомила, що має таємну доповідь комітету парламенту з розвідки і безпеки, в якій зазначені імена заможних росіян, які спонсорували британських консерваторів.

The Sunday Times дізналися, що Борис Джонсон був у гостях на віллі російського бізнесмена Євгена Лебедєва

The Sunday Times дізналися, що Борис Джонсон був у гостях на віллі російського бізнесмена Євгена Лебедєва (архівне фото)

Британські спецслужби в таємній доповіді з питань загроз демократії у Великобританії, назвали імена дев'ятьох російських бізнесменів, які, за їхніми даними, давали фінансову допомогу Консервативній партії країни. Про цю доповідь написала в неділю, 10 листопада, британська газета The Sunday Times.

За інформацією видання, одним з олігархів, які спонсорували торі, був російський і британський бізнесмен українського походження Олександр Темерко. Британські журналісти стверджують, що Темерко, який працював раніше на російське міністерство оборони і який називає прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона своїм другом, за останні сім років пожертвував британським консерваторам понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (в перерахунку близько 1,4 мільйона євро).

У доповіді також згадується ім'я Євгена Лебедєва - сина співвласника британської газети The Evening Standard, бізнесмена Олександра Лебедєва. Як розповів на своїй сторінці в Twitter журналіст The Sunday Times Том Харпер, у квітні 2018 Борис Джонсон, який тоді обіймав посаду міністра закордонних справ, був гостем Євгенія Лебедєва на його віллі в Італії.

Водночас найбільшим російським спонсором торі видання називає Любов Чернухіну - дружину колишнього заступника міністра фінансів Росії Володимира Чернухіна. Повідомляється, що минулого року Чернухін пожертвував Консервативній партії 450 тисяч фунтів стерлінгів (522 тисячі євро).

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії була підготована міжпартійним комітетом британського парламенту з розвідки і безпеки (cross-party intelligence and security select committee, ISC),  але британський уряд заблокував його оприлюднення.

2 листопада газета The Financial Times повідомила про те, що голова ISC Домінік Грів закликав уряд оприлюднити доповідь комітету про втручання Росії в демократичний процес в Великобританії. Він наголосив, що зміст документа безпосередньо стосується виборців.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів.

Дивитись відео 03:59

Борис Джонсон про Росію: Ми хочемо чинити тиск на цей політичний режим (20.03.2018)

DW.COM

Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів

Палата громад у Лондоні проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року. (29.10.2019)  

Британські депутати: Російські "брудні гроші" шкодять Лондону

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Лондон може розкрити олігархів з РФ, які тримають гроші в офшорах

Британський парламент має розглянути законопроект, що дозволяє розкрити імена російських олігархів, які тримають активи в офшорах під британським прапором. (26.04.2018)  

Посилання в інтернеті

британська газета The Sunday Times

Аудіо й відео до теми

Борис Джонсон про Росію: Ми хочемо чинити тиск на цей політичний режим (20.03.2018)  

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