Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої

Високий суд Лондона відмовив у позові Ігорю Суркісу та групі компаній проти Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої у справі, пов'язаній з націоналізацією "Приватбанку", з вимогою компенсації на суму понад 350 мільйонів доларів.

"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу та групі компаній, що належать його сім'ї, в позові про націоналізацію "Приватбанку". Позов на суму понад 350 мільйонів доларів. Були заявлені претензії до п'ятого президента України Петра Порошенка та колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Ці претензії суд визнав неспроможними", - повідомив адвокат "Приватбанку" Ілля Новіков, слова якого навела пресслужба партії "Європейська солідарність".

Як стверджує Новіков, співробітники українського МЗС намагалися ввести суд у Лондоні в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом. "Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - зауважив Новіков.

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Водночас, як заявляє джерело, ознайомлене з перебігом судових розглядів навколо "Приватбанку", зазначений позов був поданий із вимогою компенсації за невиконання умов з продажу ексглаві держави приблизно 25 відсотків акцій телеканалу "1+1", які належать братам Суркісам, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Позивачами у справі виступали Ігор Суркіс та компанії Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у її капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. На сьогодні сторони ведуть судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

Під час процедури bail-in при націоналізації депозити власників банку та пов'язаних з ними осіб були примусово конвертовані в нові акції банку, які за 1 гривню придбало міністерство фінансів. Братів Ігоря та Григорія Суркісів, а також членів їхніх родин визнали пов'язаними особами.