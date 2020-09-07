 Суд у Німеччині зобов′язав Facebook надати спадкоємцям доступ до сторінки померлої користувачки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.09.2020

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Європа

Суд у Німеччині зобов'язав Facebook надати спадкоємцям доступ до сторінки померлої користувачки

Інтернет пам'ятає все. Сторінки людей у соцмережах існують і після смерті користувачів. Спадкоємці мають право доступу до них, вирішив верховний суд Німеччини у справі батьків померлої 15-річної дівчини.

Логотип соціальної мережі Facebook

Що стається з акаунтом у Facebook після смерті людини, соцмережа часом вирішує сама

Цифровий спадок померлої людини, так само як і її статки чи нерухомість, належить її спадкоємцям. Принаймні в Німеччині такого висновку ще 2018 року дійшов Федеральний верховний суд у суперечці між батьками померлої 2012 року 15-річної дівчини та соціальною мережею Facebook. У такий спосіб батьки хотіли з'ясувати причини її падіння під колеса потягу метро, внаслідок якого дівчина померла. Але що саме слід розуміти під цифровим спадком?

PDF-документа замало

Дещо прояснило це питання нове рішення того ж суду, ухвалене днями. Німецькі судді постановили, що просто передати PDF-документ із даними з акаунту померлої користувачки спадкоємцям недостатньо. Натомість спадкоємці повинні замість цього отримати доступ до заблокованої сторінки їхньої доньки.

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За словами адвоката батьків померлої Крістліба Клаґеса (Christlieb Klages), Facebook поки що передав батькам лише USB-флешку з величезним за обсягом PDF-документом, зміст якого не був жодним чином структурований. Натомість у соцмережі тоді заявляли, що виконали попереднє рішення суду, передавши батькам померлої близько 14 тисяч сторінок даних. "Ми співчуваємо разом із родиною. Після рішення Федерального верховного суду ми передали родині інформацію з акаунту їхньої померлої доньки, включно зі всіма повідомленнями, фото та постами", - повідомили у Facebook.

У пошуках причини смерті

"Ми з цим миритися не хотіли. Чому батькам не можна подивитися на все це самим?" - каже адвокат Клаґес у розмові з медіакомпанією SWR. Тож родина розпочала новий судовий процес із вимогою надати їй доступ до сторінки доньки, аби таким чином знайти вказівки на те, чи могла дівчина покінчити життя самогубством. Адже соцмережа перевела її сторінку у так званий пам'ятний статус після повідомлення анонімного користувача про смерть, перетворивши акаунт на своєрідний цифровий надгробок. Через це побачити сторінку в її попередньому вигляді батьки вже не могли.

Верховний суд Німеччини ухвалив уже друге рішення у суперечці батьків померлої дівчини з Facebook

Верховний суд Німеччини ухвалив уже друге рішення у суперечці батьків померлої дівчини з Facebook

Ухвалюючи рішення про надання батькам доступу до сторінки доньки у Facebook, німецькі судді відкинули аргумент представників соцмережі про те, що батьки таким чином можуть активно використовувати акаунт померлої. Як зазначено у рішенні Федерального верховного суду, немає нічого, що б вказувало на не, що батьки мають подібний намір.

Право одних проти права інших

Іще під час першої судової епопеї Facebook аргументував свою відмову ділитися з батьками деякими даними з акаунту померлої у тому числі й тим, що вони стосуються також інших людей. Адже, приміром, співрозмовники дівчини в чаті виходили з того, що їхнє листування читатиме лише вона, тож якщо її тепер читатиме хтось третій, це порушить їхнє право на захист персональних даних.

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Коли батьки померлої розпочали вже другу судову тяганину з Facebook, аргумент захисту даних третіх осіб спрацював - суд нижчої інстанції дозволив соцмережі не надавати батькам доступу до приватного листування доньки. Однак Федеральний верховний суд вирішив, що інтереси спадкоємців померлої мають більшу вагу, ніж захист даних третіх осіб. Рішення цього суду оскаржити не можна.

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Інформацію про проблему суїциду та допомогу можна знайти на платформі "Розкажи мені", створеній за підтримки Товариства Червоного Хреста в Україні та МОЗ України за посиланням: https://tellme.com.ua 

Ви також може звернутися за професійною психологічною підтримкою, зателефонувавши на кризову національну лінію з питань запобігання суїцидам та профілактики психічного здоров'я Lifeline Ukraine за номером 7333.

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