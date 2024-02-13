З льодовикового періоду: у ФРН у морі знайшли давню стіну

На дні Балтійського моря неподалік від узбережжя Німеччини знайшли залишки кам'яної стіни довжиною майже кілометр. Дослідники вважають, що їй може бути близько 11 тисяч років.

Приблизно в 10 кілометрах від узбережжя німецької землі Мекленбург-Передня Померанія на дні Балтійського моря дослідники знайшли залишки кам'яної стіни довжиною майже один кілометр, якій може бути 11 тисяч років, повідомляє AFP у вівторок, 13 лютого.

На думку представників Інституту з досліджень Балтійського моря імені Лейбніца, Університету Ростока та Кільського університету імені Крістіана Альбрехта, які оголосили про відкриття, це може бути найдавніша рукотворна споруда, яку виявили у регіоні Балтійського моря.

Читайте також: У Німеччині знайшли останки найдавнішого Homo sapiens Європи

Що це за стіна?

Знайдена споруда складається з майже 1700 каменів розміром з тенісний і футбольний м'ячі, розташованих між великим валунами. Ймовірно, її побудували ще до того, як ці території були затоплені приблизно 8500 років тому.

Дослідники припустили, що стіна була побудована для того, щоб полювати на північних оленів. Раніше такі споруди знаходили в озері Мічиган в США, там вони використовувалися саме для полювання на цих тварин.

Зважаючи на те, що близько 9800 років тому території, на яких розташована стіна, були вкриті лісом, там було менше північних оленів. Тож споруда мала б менший сенс, тому дослідники вважають, що вона могла бути збудована раніше.

Читайте також: Розкопки під Кельнським собором: що з'ясували археологи