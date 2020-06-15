Статус ЕОР не завадить вступу України до НАТО - постпред США

Визнання Північноатлантичним альянсом України партнером з розширеними можливостями не є кроком до надання їй плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), але водночас і не завадить Україні в майбутньому приєднатися до Альянсу. Про це у вівторок, 16 червня, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон, коментуючи надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), повідомляє кореспондент DW.

"Це не є початком плану дій щодо членства. Але це не є чимось таким, що означає, що Україна ніколи не буде державою-членом НАТО. США сподіваються, що вона буде. А коли настане час, то будуть розроблятися плани вступу та ПДЧ", - зазначила Хатчісон під час брифінгу перед засіданням міністрів оборони НАТО, яке відбудеться 17-18 червня у режимі відеоконференції.

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Дипломатка додала, що статус партнера з розширеними можливостями означає, "що український народ дуже важливий для НАТО", а також що українські війська та сили Альянсу посилюватимуть оперативну сумісність і проводитимуть спільно більше навчань.

Нагадаємо, Північноатлантична рада 12 червня долучила Україну до Програми розширених можливостей. До цього статус EOP мали лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Грузія, Австралія та Йорданія.