Штайнмаєр попросив у Варшаві вибачення за дії нацистів

На пам'ятному заході у 80-ті роковини повстання у Варшавському гетто президент ФРН Штайнмаєр заявив про історичну відповідальність Німеччини та тверду підтримку України. Нової війни в Європі не мало бути, зазначив він.

У день 80-ї річниці початку повстання у Варшавському гетто президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) знову заявив про відповідальність німців за переслідування та масові вбивства євреїв у роки Другої світової війни.

"Сьогодні я стою перед вами та прошу у вас прощення за злочини, вчинені тут німцями", - заявив він на пам'ятному заході у Варшаві у середу, 19 квітня, в присутності президентів Польщі Анджея Дуди та Ізраїлю Іцхака Герцога.

Штайнмаєр подякував обом державам за примирення з німецькою нацією. За його словами, це "нескінченно цінний подарунок".

Нової війни в Європі не мало бути - Штайнмаєр

"Німці переслідували, поневолювали та вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю та нелюдяністю, для яких у нас немає слів", - заявив німецький президент, зазначивши, що нацисти ретельно спланували та здійснили свої злочини.

Він наголосив, що німці усвідомлюють свою відповідальність та завдання, яке залишили їм ті, хто вижив і загинув. "Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в теперішньому та майбутньому", - зазначив Штайнмаєр.

"Ніколи більше!" - так звучить найважливіший урок історії Німеччини, і він означає, що в Європі ніколи не повинна була знову початися війна, подібна до російського вторгнення в Україну, заявив далі президент ФРН.

"Ніколи більше - це означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом із Польщею та іншими нашими союзниками. Ми підтримуємо Україну в гуманітарному, політичному і військовому відношенні", - додав він.

Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто, яке було створене німецькими окупантами восени 1940 року та вміщало майже пів мільйона людей, сьогодні називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової війни.

У 1942 році нацисти почали депортацію євреїв до трудових і концентраційних таборів, тільки з липня до вересня викрали або вбили 250-280 тисяч осіб. 19 квітня 1943 року в гетто увійшли війська СС і почалося повстання слабо озброєного єврейського опору.

Боротьба мешканців гетто та Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць - до середини травня. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли. Були вбиті або відправлені до таборів смерті понад 56 тисяч людей. Лише небагатьом вдалося втекти.

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80-та річниця повстання у Варшавському гетто To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video