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Франк-Вальтер Штайнмаєр
Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: John MacDougall/AFP/Getty Images
ІсторіяНімеччина

Штайнмаєр дякує Польщі та Ізраїлю за "диво примирення"

Віталій Кропман | Анастасія Шепелева
41 хв. тому

Президент ФРН стане першим главою німецької держави, який виступить біля меморіалу героям Варшавського гетто. У церемонії, присвяченій 80-річчю повстання, візьме участь президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) подякував Польщі та Ізраїлю за "диво примирення" напередодні офіційного візиту до Варшави, де він візьме участь в урочистих заходах, присвячених 80-річчю повстання у Варшавському гетто.

"Донині це диво, що євреї і поляки взагалі простягнули нам, німцям, руку після злочинів, скоєних нашими предками", - йдеться у письмовій заяві, поширеній пресслужбою глави держави у вівторок, 18 квітня.

Говорячи про те, що сталося у Варшавському гетто, Штайнмаєр зазначив, що "жахливі злочини, скоєні там німцями", наповнюють його "глибоким соромом". Попри ці звірства, багато хто з тих, хто вижив, і наступні покоління простягнули німцям руку для примирення. "Цей дар примирення майже так само незбагненний, як і самі злодіяння", - наголосив Штайнмаєр. Він додав, що "сьогодні ми всі несемо величезну відповідальність за збереження цього дива".

Штайнмаєр стане першим главою німецької держави, який 19 квітня виступить біля меморіалу героям гетто. Його запросив президент Польщі Анджей Дуда. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також візьме участь у пам'ятній церемонії.

Трагедія і мужність Варшавського гетто

Варшавське гетто було створено нацистами після окупації столиці Польщі восени 1940 року. Близько 450 тисяч людей (що відповідало 37 відсоткам населення міста) були сконцентровані на дуже тісному просторі в кілька кварталів - площа гетто становила 4,5 відсотка площі Варшави.

У 1942 році нацисти почали депортувати євреїв до таборів знищення і трудових таборів. З липня до вересеня було депортовано або вбито від 250 тисяч до 280 тисяч людей. Коли 19 квітня 1943 року підрозділи СС увійшли до гетто, почалося повстання слабо озброєного єврейського опору. Бої тривали до середини травня. Унаслідок зіткнень понад 56 тисяч євреїв були убиті або депортовані до концентраційних таборів і таборів знищення, нагадує агенція dpa.

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