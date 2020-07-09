США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення санкцій щодо Росії

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) у середу, 10 вересня, повідомило про стягнення з дочірньої компанії Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тисяч доларів за порушення санкцій, пов'язаних з Україною, передає агенція Reuters.

Повідомляється, що американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку DBTCA, що стосуються 2015 року.

Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в 75 мільйонів доларів, однак із урахуванням пом'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками 583 тисячі доларів.

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Штраф у розмірі 157,5 тисяч доларів накладений на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на 29 мільйонів в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC. За даними агенції "Інтерфакс", ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком, хоча він продав її ще до свого включення в американський "чорний список".

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Максимальний штраф у цій справі міг становити 57,7 мільйона доларів, але OFAC врахувала низку пом'якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA тощо.

Ще на 426 тисяч доларів компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж на загальну суму 277 тисяч доларів на рахунок підсанкційного "Крайінвестбанк", хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. У цьому випадку максимальний штраф міг становити 18 мільйонів доларів.