Сенатори США пропонують щорічно виділяти Києву 300 мільйонів доларів військової допомоги

Сенатори США виступили за щорічне надання військової допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Відповідний законопроєкт внесли в п'ятницю, 31 липня, представники як Республіканської, так і Демократичної партій. Крім того, вони пропонують виділяти по чотири мільйони доларів на навчання офіцерського складу в Україні.

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У червні Пентагон оголошував про плани виділити Києву 250 мільйонів доларів військової допомоги. На початку липня демократи, які контролюють комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США, запропонували збільшити суму в 2021 році ще на 25 мільйонів.

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Додаткові кошти пропонувалося виділити на підготовку особового складу, озброєння, логістику та розвідку. Раніше також повідомлялося, що гроші підуть на "зміцнення здатності України більш ефективно захищатися від російської агресії".