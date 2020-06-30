 Сенатори США пропонують щорічно виділяти Києву 300 мільйонів доларів військової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Новини

Сенатори США пропонують щорічно виділяти Києву 300 мільйонів доларів військової допомоги

За надання допомоги українським військовим висловилися як республіканці, так і демократи. Також сенатори запропонували виділити гроші на навчання офіцерського складу в Україні.

Капітолій - будівля Конгресу США

Капітолій - будівля Конгресу США

Сенатори США виступили за щорічне надання військової допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Відповідний законопроєкт внесли в п'ятницю, 31 липня, представники як Республіканської, так і Демократичної партій. Крім того, вони пропонують виділяти по чотири мільйони доларів на навчання офіцерського складу в Україні.

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У червні Пентагон оголошував про плани виділити Києву 250 мільйонів доларів військової допомоги. На початку липня демократи, які контролюють комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США, запропонували збільшити суму в 2021 році ще на 25 мільйонів.

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Додаткові кошти пропонувалося виділити на підготовку особового складу, озброєння, логістику та розвідку. Раніше також повідомлялося, що гроші підуть на "зміцнення здатності України більш ефективно захищатися від російської агресії".

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