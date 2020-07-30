 США і Польща домовились про Угоду щодо розширеної оборонної співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США і Польща домовились про Угоду щодо розширеної оборонної співпраці

Угода дозволить збільшити постійну американську ротаційну присутність у Польщі приблизно на тисячу військових - до тих 4,5 тисячі, які уже там присутні.

США зможуть збільшити кількість військових в Польщі

США зможуть збільшити кількість військових в Польщі

США та Польща завершили переговори щодо Угоди про розширену оборонну співпрацю (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Про це у понеділок, 3 серпня, повідомили в пресслужбі Пентагону.

"EDCA відображає загальне бачення, викладене в спільних деклараціях, підписаних президентами Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою в 2019 році", - наголосили в американському оборонному відомстві. Цей документ є необхідною правовою базою, торкається інфраструктурних аспектів, а також питань розподілу військового тягаря між союзниками з метою "поглиблення оборонного співробітництва" в рамках EDCA, уточнили в Пентагоні.

Ротаційна присутність США в Польщі посилиться

Угода дозволить збільшити постійну американську ротаційну присутність у Польщі приблизно на тисячу військових - на додаток до вже присутніх там 4500 військових.

Вашингтон переконаний, що EDCA "зміцнить НАТО, посилить стримування Росії", "заспокоїть союзників" Вашингтона і "поліпшить стратегічну та оперативну гнучкість" Сполучених Штатів. У Пентагоні також наголошують, що одним із завдань угоди є зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу в безпосередній близькості до Чорного моря.

Читайте також: Варшава розраховує підписати угоду про посилення військової присутності США

"Ми вітаємо учасників переговорів з цієї важливою віхою для американо-польських відносин і нашої колективної трансатлантичної безпеки", - підсумували в американському оборонному відомстві.

США виведуть з ФРН більше військових, ніж очікувалося

Міністр оборони США Марк Еспер 29 липня заявив, що Пентагон виведе з ФРН 11900 військових - більше, ніж про це йшлося раніше. З них 5600 будуть перекинуті до інших країн-членів НАТО, ще 6400 повернуться до США, при цьому багатьох з ротації задіять в інших державах Європи, пояснив Еспер на пресконференції.

Читайте також: Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії

Як уточнила агенція AFP, можливими країнами перебазування можуть стати Італія і Бельгія. Частина контингенту, ймовірно, відправиться до Польщі і країн Балтії, якщо Варшава дотримуватиметься домовленостей, намічених обома сторонами, уточнив тоді Еспер. Таким чином, загальна чисельність американських військовослужбовців у ФРН скоротиться з 36 тисяч до 24100 осіб.

Дивитись відео 00:48

Ходжес: Виведення військ США з Німеччини - подарунок Кремлю (30.07.2020)

Також за темою

Donald Trump in Ramstein

Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії 30.07.2020

Президент США пояснив рішення вивести американських військових з Німеччини зволіканням ФРН на шляху до збільшення оборонних витрат. Трамп розкритикував те, що Берлін закуповує в Росії великі обсяги енергоносіїв.

USA | Präsident Trump trifft polnischen Präsidenten Duda

Варшава розраховує підписати угоду про посилення військової присутності США 31.07.2020

Варшава і Вашингтон невдовзі підпишуть угоду про збільшення кількості американських військових у Польщі, заявив глави міноборони країни. Угода стосуватиметься щонайменще тисячі військових США.

US-Soldaten in Deutschland

Пентагон поінформував міноборони Німеччини про план виведення військ з ФРН 03.07.2020

Глава Пентагону Марк Еспер розповів міністерці оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер про план виведення з ФРН 9,5 тисячі американських військовослужбовців.

Реклама

Докладно

В Україні замислилися про повернення поліцейських патрулів до українських потягів

Хто має увійти до вагона першим

Напад чоловіка на жінку в потязі спровокував дискусію про безпеку на залізниці. Але цього замало, пише Лариса Денисенко.  

В рамках державної програми доступних кредитів було видано позик на 3,3 мільярда гривень

"Доступні кредити 5-7-9%": видали 3,3 мільярда гривень

Понад 1700 українських підприємств отримали кредити в рамках державної програми доступних кредитів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  