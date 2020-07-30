США і Польща домовились про Угоду щодо розширеної оборонної співпраці

США та Польща завершили переговори щодо Угоди про розширену оборонну співпрацю (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Про це у понеділок, 3 серпня, повідомили в пресслужбі Пентагону.

"EDCA відображає загальне бачення, викладене в спільних деклараціях, підписаних президентами Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою в 2019 році", - наголосили в американському оборонному відомстві. Цей документ є необхідною правовою базою, торкається інфраструктурних аспектів, а також питань розподілу військового тягаря між союзниками з метою "поглиблення оборонного співробітництва" в рамках EDCA, уточнили в Пентагоні.

Ротаційна присутність США в Польщі посилиться

Угода дозволить збільшити постійну американську ротаційну присутність у Польщі приблизно на тисячу військових - на додаток до вже присутніх там 4500 військових.

Вашингтон переконаний, що EDCA "зміцнить НАТО, посилить стримування Росії", "заспокоїть союзників" Вашингтона і "поліпшить стратегічну та оперативну гнучкість" Сполучених Штатів. У Пентагоні також наголошують, що одним із завдань угоди є зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу в безпосередній близькості до Чорного моря.

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"Ми вітаємо учасників переговорів з цієї важливою віхою для американо-польських відносин і нашої колективної трансатлантичної безпеки", - підсумували в американському оборонному відомстві.

США виведуть з ФРН більше військових, ніж очікувалося

Міністр оборони США Марк Еспер 29 липня заявив, що Пентагон виведе з ФРН 11900 військових - більше, ніж про це йшлося раніше. З них 5600 будуть перекинуті до інших країн-членів НАТО, ще 6400 повернуться до США, при цьому багатьох з ротації задіять в інших державах Європи, пояснив Еспер на пресконференції.

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Як уточнила агенція AFP, можливими країнами перебазування можуть стати Італія і Бельгія. Частина контингенту, ймовірно, відправиться до Польщі і країн Балтії, якщо Варшава дотримуватиметься домовленостей, намічених обома сторонами, уточнив тоді Еспер. Таким чином, загальна чисельність американських військовослужбовців у ФРН скоротиться з 36 тисяч до 24100 осіб.