 Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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Новини

Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії

Президент США пояснив рішення вивести американських військових з Німеччини зволіканням ФРН на шляху до збільшення оборонних витрат. Трамп розкритикував те, що Берлін закуповує в Росії великі обсяги енергоносіїв.

Дональд Трамп на військовій базі США в німецькому Рамштайні

Дональд Трамп на військовій базі США в німецькому Рамштайні

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення скоротити американський військовий контингент в Німеччині недостатніми, з його точки зору, виплатами ФРН в рамках співпраці у НАТО.

"Німеччина дуже не поспішає виплачувати НАТО два відсотки (від ВВП країни. - Ред.). Тож ми виводимо частину нашого контингенту з Німеччини", - написав глава Білого дому на своїй сторінці в Twitter у ніч на четвер, 30 липня.

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При цьому він розкритикував той факт, що ФРН закуповує в Росії великі обсяги енергоносіїв. "Німеччина платить Росії мільярди доларів щороку за енергію, а ми повинні захищати Німеччину від Росії. Як це розуміти?" - написав Трамп.

Виведення військових США з ФРН як "подарунок Кремлю"

Своєю чергою, відставний генерал-лейтенант Фредерік Бенджамін Ходжес, який в минулому командував сухопутними військами США в Європі (USAREUR), в інтерв'ю DW жорстко розкритикував рішення про виведення американських солдатів з Німеччини, назвавши його "величезним подарунком для Кремля".

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За його словами, військовий контингент США в Німеччині потрібен не для того, щоб захищати ФРН, а для того, щоб служити "плацдармом", через який проходять військові операції США в Європі, Африці і на Близькому Сході.

План США з виведення військових з Німеччини

Раніше уряд США повідомив деталі плану з виведення військових з Німеччини. Так, Вашингтон збирається перенести штаб-квартиру Європейського командування збройних сил США (Eucom) зі Штутгарта в бельгійський Монс.

При цьому, за словами міністра оборони США Марка Еспера, місце дислокації змінять 11900 військових, а не 9500, як повідомлялося раніше. Таким чином, нинішнє число американських солдатів і офіцерів, що базуються в Німеччині, скоротиться на третину.

Це рішення найбільше зачепить американську військову базу у Штутгарті у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Військові повинні залишити її "якнайшвидше", можливо, протягом "тижнів", зазначив Еспер.

Американські військові бази розміщені також в інших німецьких федеральних землях - в Рейнланд-Пфальці та Баварії. Військова присутність США десятиліттями впливала на економічний розвиток цих регіонів. Зокрема, на військових базах США у Німеччині працюють тисячі місцевих німців. Згідно з оцінками, які наводить dpa, лише військово-повітряна база США Рамштайн щороку генерує в регіональній економіці 2 мільярди доларів.

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5600 солдатів і офіцерів будуть перекинуті в інші країни-члени НАТО, ще 6400 повернуться до США, при цьому багато з ротації будуть задіяні в інших державах Європи, пояснив Еспер. Як уточнює агенція AFP, можливими країнами перебазування можуть стати Італія і Бельгія. Частина контингенту, ймовірно, відправиться до Польщі і країн Балтії, якщо Варшава дотримуватиметься домовленостей, намічених обома сторонами, додав глава Пентагону.

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