Spotify доступний в Україні: як працює стрімінговий сервіс музики

В Україні запрацював Spotify - шведський стрімінг-сервіс, яким у Німеччині - причому тільки платною підпискою - у 2019 році користувалися близько 14 відсотків жителів. А якщо враховувати й безкоштовну, з прослуховуванням реклами, цифри виходять і зовсім позамежні. Spotify менше ніж за 10 років - він прийшов до Німеччини у 2012-му - підкорив країну: цей сервіс не тільки встановлений на смартфоні в кожного другого, але й інтегрований у додаток знайомств Tinder, у побутову техніку, розумні годинники і навіть кросівки.

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Як працює стрімінг-сервіс?

Абоненти стрімінгового сервісу платять не за прослуховування окремих пісень або альбомів, а за доступ до їх безмежного каталогу, тобто будь-яку музику можна слухати хоч 24 години на добу за фіксованою ціною.

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У Німеччині цей доступ коштує близько 10 євро на місяць з можливістю заощадити за допомогою "сімейної підписки". В Україні звичайна підписка на місяць коштує п'ять доларів, підписка на двох - 6,5 долара, сімейна підписка - вісім доларів. Особливий тариф передбачений для українських студентів - 2,5 долара на місяць. За складною схемою частина цих грошей потрапляє артистам. У теорії - чим більше разів користувачі прослухали їхні пісні, тим більше грошей вони отримують. Але Spotify не забуває і про свою комісію.

Коротші пісні та альбоми по п'ятницях

Разом з Україною Spotify вийшов і на низку інших ринків Східної та Південно-Східної Європи, а також Середньої Азії. Загалом компанія представлена тепер у 92 країнах світу.

Виконавці одержують гроші за стрімінг тільки в тому випадку, якщо їхній трек слухали більше 30 секунд (на фото - співачка Ріанна)

Виконавець одержує гроші за стрімінг тільки у тому випадку, якщо його трек слухали більше 30 секунд. Дві хвилини тривалістю ваша пісня чи шість хвилин, як у старих рок-легенд, дохід із кожного треку буде однаковий - якщо, звичайно, слухач не вимкне протягом перших 30 секунд. Це означає, що набагато вигідніше випустити альбом з 20 коротких пісень по дві хвилини, ніж концептуальний альбом з шести довгих пісень. Цей же принцип змушує виконавців ставити найкращі пісні на початок альбому - аби слухач відразу не перемкнув трек.

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Ще алгоритми стрімінгових платформ призводять до того, що альбоми набагато вигідніше випускати у п'ятницю - саме цього дня стрімінгові сервіси оновлюють плейлисти, а значить, існує більша ймовірність, що саме ваша музика потрапить у підбірки й рекомендації.

Музика, що знаходить вас сама

Але головне, за що всі люблять Spotify, - це велика кількість плейлистів, у тому числі й тих, які сервіс складає сам і пропонує тільки вам. Тобто не треба більше витрачати час на пошук нової музики. Сервіс знає ваш смак, сам шукає нову музику і складає з неї індивідуальні добірки. Як Spotify це робить?

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За останні роки шведський гігант скупив провідні технологічні компанії, які спеціалізувалися на створенні рекомендаційних плейлистів, заточених під індивідуальні смаки. Для того, щоб запропонувати вам якийсь трек, Spotify використовує відразу три алгоритми: по-перше, за допомогою складних математичних матриць шукає користувачів зі схожими смаками і збирає у них пісні, які ви ще не чули.

Spotify уважно вивчає ваш музичний смак

По-друге, Spotify використовує текстовий алгоритм: блукає в мережі і постійно шукає пости, а також інші тексти про музику, читає описи і потім групує пісні довкола певних слів. По-третє, за допомогою нейронної мережі (подібної до тієї, що використовується для розпізнавання облич) Spotify визначає "індивідуальне обличчя" кожної пісні за численними і складними характеристиками і пропонує вам схожі.

Spotify - бізнес, а не філантропія

Spotify - не філантропи, а націлені на прибуток капіталісти. Менеджмент Spotify ніколи не складався з візіонерів, вони не дивували світ інноваціями подібно до Apple або Tesla, а просто скуповували вдалі технології інших виробників.

Крім того, це не найвигідніша платформа для незалежних музикантів. Через наявну систему виплат навіть якщо ви цілими днями слухаєте на платформі нішевого виконавця, велика частина ваших грошей все одно йде популярним співакам. Тобто система "скільки разів клікнули - стільки грошей отримав артист" працює тут із зсувом на користь зірок.

Крім того, Spotify залежить від традиційних лейблів звукозапису (Sony, Universal, Warner Music), які не тільки володіють десятьма відсотками компанії, але ще й користуються доступом до даних клієнтів. І взагалі Spotify, як ми знаємо з незалежних досліджень, багато і охоче торгує своєю аудиторією, відкриваючи ваші уподобання всім, хто готовий за це заплатити.

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