Spotify доступний в Україні: як працює стрімінговий сервіс музики
Музичний стрімінговий сервіс Spotify вийшов на українських ринок і доступний тепер загалом у 92 країнах світу. DW розповідає, з чим пов'язана його шалена популярність на Заході та як він працює.
Музичний сервіс Spotify вийшов на ринки країн Східної Європи, у тому числі й України
В Україні запрацював Spotify - шведський стрімінг-сервіс, яким у Німеччині - причому тільки платною підпискою - у 2019 році користувалися близько 14 відсотків жителів. А якщо враховувати й безкоштовну, з прослуховуванням реклами, цифри виходять і зовсім позамежні. Spotify менше ніж за 10 років - він прийшов до Німеччини у 2012-му - підкорив країну: цей сервіс не тільки встановлений на смартфоні в кожного другого, але й інтегрований у додаток знайомств Tinder, у побутову техніку, розумні годинники і навіть кросівки.
Абоненти стрімінгового сервісу платять не за прослуховування окремих пісень або альбомів, а за доступ до їх безмежного каталогу, тобто будь-яку музику можна слухати хоч 24 години на добу за фіксованою ціною.
У Німеччині цей доступ коштує близько 10 євро на місяць з можливістю заощадити за допомогою "сімейної підписки". В Україні звичайна підписка на місяць коштує п'ять доларів, підписка на двох - 6,5 долара, сімейна підписка - вісім доларів. Особливий тариф передбачений для українських студентів - 2,5 долара на місяць. За складною схемою частина цих грошей потрапляє артистам. У теорії - чим більше разів користувачі прослухали їхні пісні, тим більше грошей вони отримують. Але Spotify не забуває і про свою комісію.
Коротші пісні та альбоми по п'ятницях
Разом з Україною Spotify вийшов і на низку інших ринків Східної та Південно-Східної Європи, а також Середньої Азії. Загалом компанія представлена тепер у 92 країнах світу.
Виконавці одержують гроші за стрімінг тільки в тому випадку, якщо їхній трек слухали більше 30 секунд (на фото - співачка Ріанна)
Виконавець одержує гроші за стрімінг тільки у тому випадку, якщо його трек слухали більше 30 секунд. Дві хвилини тривалістю ваша пісня чи шість хвилин, як у старих рок-легенд, дохід із кожного треку буде однаковий - якщо, звичайно, слухач не вимкне протягом перших 30 секунд. Це означає, що набагато вигідніше випустити альбом з 20 коротких пісень по дві хвилини, ніж концептуальний альбом з шести довгих пісень. Цей же принцип змушує виконавців ставити найкращі пісні на початок альбому - аби слухач відразу не перемкнув трек.
Ще алгоритми стрімінгових платформ призводять до того, що альбоми набагато вигідніше випускати у п'ятницю - саме цього дня стрімінгові сервіси оновлюють плейлисти, а значить, існує більша ймовірність, що саме ваша музика потрапить у підбірки й рекомендації.
Музика, що знаходить вас сама
Але головне, за що всі люблять Spotify, - це велика кількість плейлистів, у тому числі й тих, які сервіс складає сам і пропонує тільки вам. Тобто не треба більше витрачати час на пошук нової музики. Сервіс знає ваш смак, сам шукає нову музику і складає з неї індивідуальні добірки. Як Spotify це робить?
За останні роки шведський гігант скупив провідні технологічні компанії, які спеціалізувалися на створенні рекомендаційних плейлистів, заточених під індивідуальні смаки. Для того, щоб запропонувати вам якийсь трек, Spotify використовує відразу три алгоритми: по-перше, за допомогою складних математичних матриць шукає користувачів зі схожими смаками і збирає у них пісні, які ви ще не чули.
Spotify уважно вивчає ваш музичний смак
По-друге, Spotify використовує текстовий алгоритм: блукає в мережі і постійно шукає пости, а також інші тексти про музику, читає описи і потім групує пісні довкола певних слів. По-третє, за допомогою нейронної мережі (подібної до тієї, що використовується для розпізнавання облич) Spotify визначає "індивідуальне обличчя" кожної пісні за численними і складними характеристиками і пропонує вам схожі.
Spotify - бізнес, а не філантропія
Spotify - не філантропи, а націлені на прибуток капіталісти. Менеджмент Spotify ніколи не складався з візіонерів, вони не дивували світ інноваціями подібно до Apple або Tesla, а просто скуповували вдалі технології інших виробників.
Крім того, це не найвигідніша платформа для незалежних музикантів. Через наявну систему виплат навіть якщо ви цілими днями слухаєте на платформі нішевого виконавця, велика частина ваших грошей все одно йде популярним співакам. Тобто система "скільки разів клікнули - стільки грошей отримав артист" працює тут із зсувом на користь зірок.
Крім того, Spotify залежить від традиційних лейблів звукозапису (Sony, Universal, Warner Music), які не тільки володіють десятьма відсотками компанії, але ще й користуються доступом до даних клієнтів. І взагалі Spotify, як ми знаємо з незалежних досліджень, багато і охоче торгує своєю аудиторією, відкриваючи ваші уподобання всім, хто готовий за це заплатити.
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Найбільший секвенсер у світі грає техно у Берліні (19.10.2018)
Для музикантки Кейтлін Гови (Kaitlyn Hova) музика, яку вона грає, має власний колір. Щоб показати світу, що вона бачить, Кейтлін сконструювала скрипку, яка світиться. У людей з таким світосприйняттям в голові переплітаються сигнали від різних органів чуття. Таку особливість називають синестезією.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Один із 25
Чотири відсотки людей мають синестезію - тобто одна людина з 25. Для порівняння: лише приблизно два відсотки людей на планеті рудоволосі. Як сприймають світ люди з синестезією?
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Кароліне Баєр (Caroline Beier)
Кароліне Баяр працює лікаркою в Гамбурзі. Ще у початковій школі синестезія допомагала їй краще помічати речі, оскільки…
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Цифри на прилавку з овочами
…вона бачить літери та цифри різнокольоровими та тривимірними. Цифра "8" для неї завжди темнозелена, "3" - світлозелена, четвірка - жовта, двійка - завжди біла. Щоб запам'ятати квадрат числа 18, вона уявляє, як два темнозелених огірка лежать на світлозеленому овочевому прилавку з жовтобілим навісом.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Александра Кіршнер (Alexandra Kirschner)
Не тільки літери, але і звуки можуть поєднуватися з кольорами. Александрі Кіршнер це допомагає у її роботі викладачки зі співу у Штутгарті.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Коли звуки вибиваються з ряду
Для неї різні звуки мають власні кольори. Високий голос часто жовтий. Глибокі голоси - радше темноблакитні. Коли хтось співає, Кіршнер бачить, як звуки у вигляді пласких бульбашок заповнюють увесь простір. Якщо хтось видає фальшиву ноту, вона це також бачить - бульбашка стає сірою, розмитою і вибивається з ряду.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Кольоровий дотик
Коли в людини вже виникла якась форма синестезії, є висока ймовірність розвинути й інші зв'язки між органами чуття. Александра Кіршнер бачить у кольорі не тільки звуки, але і дотики. Якщо вона ненадовго стисне руку, мозок ніби кольоровими олівцями намалює в її голові рожево-світлоблакитний еліпс.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Рожевий смакує як полуничне морозиво
З іншого боку, кольори також можуть викликати смакові відчуття. Коли Александра Кіршнер бачить світлорожевий светр, у роті вона відчуває смак полуничного морозива.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Кольори також можуть лунати
Синестезія працює не лише в одному напрямку, коли люди з цією особливістю бачать колір музики. Музикантка Катя Крюґер (Katja Krüger), навпаки, автоматично чує певні звуки, коли бачить відповідні кольори. Вона почала це відчувати, як і майже усі синестети, ще в дитинстві - до того, як вона почала грати на музичному інструменті.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Червоний тон гобою
Для прикладу, коли Катя Крюґер бачить червону повітряну кульку, то тоді вона чує ноту "ля" гобою.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Почути Нефертіті
Одного разу вона навіть розписала статую Нефертіті по нотах. Якщо вона розглядатиме голову Ніфертіті знизу до верху, Катя зможе записати побачене по нотах. Так вона написала цілий музичний твір.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Мартін Шмідерер (Martin Schmiederer)
У деяких людей, як наприклад у Мартіна Шмідерера, розвинулося одразу декілька форм синестезії. Іноді це може бути справді красиво. Науковець та філософ добре пам'ятає текстові уривки завдяки власним кольоровим та звуковим кодам. Попри свою 21 форму синестезії, він не відчуває перевантаження органів чуття. Він може зосередитися на багатьох відчуттях та водночас може їх послаблювати та фільтрувати.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
На смак як зубна паста
Його органи чуття ніби передають сингали на екрани моніторів, які накладаються один на одного. Навіть звичайну букву "к" він сприймає наступним чином: сама буква для нього чорнозелена та завжди в тривимірному зображенні. Коли він читає, "к" нагадує смак, ніби під час візиту до стоматолога. Коли він вимовляє "к", виникає звук, зафарбований у світлозелений колір.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Стільки всього одразу?
Синестезія - це не хвороба, а просто інакше сприйняття реальності. Більшості таких людей подобається їхні додаткові особливі відчуття. Однак вони так само можуть перенести їх на задній план. Александра Кіршнер та Мартін Шмідерер розповідають, наприклад, що вони обоє не люблять вдягати колючі светри, тому що це відчуття викликає неприємний колір.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Не витвір уяви
Синестезія - це не витвір уяви. МРТ фіксує одночасну активність різних ділянок мозку (на зображенні - ліворуч). Схильність до синестезії також закладена на генетичному рівні. Синестети часто мають родичів з такою особливістю. Багато людей із синестезією не здогадуються про неї, оскільки таке світосприйняття для них є нормальним. Синестезія трапляється однаково часто серед жінок та чоловіків.
Синестезія - коли відчуваєш все і одразу
Знаменитості-синестети
Зафіксовано понад 80 різних форм синестезії. Спільним для них є те, що вони виникають несподівано та не є свідомим витвором уяви. Для синестетів один сигнал органів чуття завжди пов'язується з іншим. До відомих людей із синестезією належать музиканти Леді Гага (на фото) та Фарелл Вільямс, а також художник Василь Кандинський та філософ Людвіґ Віттґенштейн.